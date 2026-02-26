Карантин по бешенству ввели в Боготоле в Красноярском крае
В городе Боготол Красноярского края объявлен карантин по бешенству животных. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на соответствующее постановление, подписанное губернатором.
Неблагополучным признан участок на улице Лесная, в районе здания № 114. В радиусе 3 км введен карантин.
Ограничительные мероприятия продлятся до 13 апреля включительно, если на территории не будет выявлен новый случай бешенства. До этого времени запрещено ввозить и вывозить животных, отлавливать их для зоопарка, проводить ярмарки и другие мероприятия, предполагающие перемещение или скопление восприимчивых животных.
Ранее в этот же день сообщалось, что в Тюменской области число закрытых на карантин по бешенству населенных пунктов выросло до 43. Очаги вплотную подошли к границам региона.
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