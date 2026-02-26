Финк заявил о строительстве технопарка для дирижаблей в Тольятти
Промышленный технопарк для разработки и производства дирижаблей будет создан в Тольятти. Об этом 26 февраля сообщил временно исполняющий обязанности министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
«На тольяттинской площадке инвестор планирует разрабатывать и производить дирижабли разного назначения. Такие суда обеспечивают доставку грузов в труднодоступные регионы страны, подходят для эксплуатации в условиях Крайнего Севера и могут заместить другие виды транспорта», — написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что в ходе совещания по созданию технопарка были рассмотрены вопросы воплощения в жизнь таких масштабных планов, а также преимущества и перспективы дирижаблей.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 февраля заявил, что Россия завершила сертификацию среднемагистрального лайнера Ту-214 и запускает его в производство. Он отметил, что в сфере авиастроения правительство продолжило восстанавливать компетенции: в течение года специалисты вели интенсивные испытания самолетов, созданных на базе передовых отечественных решений и материалов.
