Город, где работают: Москва создает миллионы квадратных метров для развития производства и бизнеса

Московская программа по стимулированию создания мест приложения труда привлечет более 2,7 трлн рублей инвестиций и создаст свыше 340 тыс. рабочих мест к концу десятилетия, сообщил заммэра Максим Ликсутов. К проектам присоединились крупнейшие девелоперы: они отмечают, что кварталы со школами, детсадами, больницами, деловыми центрами и промпарками востребованы у жителей и бизнеса. Такой формат снижает транспортную нагрузку, повышает комфорт и лояльность сотрудников. Сколько таких объектов появится к 2030 году — в материале «Известий».

Почему всё больше москвичей будут работать рядом с домом

В столице с 2020 года действует программа стимулирования создания мест приложения труда. Она помогает привлекать инвесторов для строительства важных социальных и экономических объектов и открывать новые рабочие места рядом с домом, в том числе за пределами Третьего транспортного кольца, а также в Троицком и Новомосковском округах.

«В соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина город активно привлекает частных инвесторов к развитию комплексной и сбалансированной городской инфраструктуры. По итогам девяти месяцев 2025 года общий объем инвестиций, которые будут вложены в создание мест приложения труда, вырос более чем на 20% по сравнению с итогами 2024-го и превысил 2,7 трлн рублей. На будущих объектах будет создано свыше 340 тыс. новых рабочих мест», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Согласно принятым на данный момент решениям, к 2030 году инвесторы построят больше 250 объектов площадью свыше 7,8 млн кв. м, сообщил Максим Ликсутов.

В частности, будут открыты промышленные и социальные объекты, офисы, спортивные и культурные учреждения, гостиницы, торговые центры. Более трети из них построят за пределами МКАД. Сейчас ввели 12% от утвержденного плана — 40 объектов, в том числе производственные комплексы, школы, детские сады и деловые центры.

Почему бизнес инвестирует в развитие инфраструктуры Москвы

Бизнес активно поддерживает программу — в 2023–2024 годах объем согласованного строительства ежегодно удваивался и сейчас превысил 7,8 млн кв. м.

«Особое внимание в рамках программы уделяется промышленным объектам. Сегодня запланировано строительство не менее 30 производственных комплексов, которые обеспечат более 22,3 тыс. рабочих мест. Первые шесть предприятий уже введены в эксплуатацию, на их площадках разместились производства медицинской техники, ветеринарной фармацевтики, промышленного и IT-оборудования, микроэлектроники, профессиональной косметики и строительной продукции. Эти проекты уже создали более 5,1 тыс. рабочих мест», — рассказал министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Для инвесторов, строящих производственные комплексы, предусмотрены дополнительные стимулы. С 2025 года для промышленных объектов коэффициент расчета льготы по программе увеличили до максимальных значений, в результате льгота выросла на 14%, что делает такие проекты еще выгоднее, отметил Анатолий Гарбузов.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Промышленный технопарк «Алабушево-2»

В программе участвуют более 50 инвесторов, среди них крупнейшие застройщики Москвы. Главный результат — рост частных вложений: каждый рубль льготы приносит городу пять рублей инвестиций.

«Известия» попросили присоединившихся к программе девелоперов рассказать о преимуществах таких проектов.

Для девелоперов важен и экономический стимул: в обмен на создание социальных или инфраструктурных объектов по программе МПТ город снижает плату за изменение вида разрешенного использования земли под строительство жилых многоквартирных домов. Это дает возможность создавать полноценные кварталы, где сочетаются жилье, рабочие места, деловые и общественные пространства, детские сады и школы.

В компании Parametr рассказали о своем проекте в Бутово — это городской промышленный парк формата light industrial, резиденты для него нашлись еще до ввода в эксплуатацию. По словам управляющего партнера Александра Манунина, это показывает высокий спрос на такие проекты в черте города — рядом с жильем, транспортом и инфраструктурой.

Формат light industrial становится всё более востребованным — это новая типология производственной недвижимости. Такие корпуса совмещают производственные, офисные, складские и выставочные функции, позволяя эффективно размещать компактные предприятия. Они легко адаптируются под конкретный технологический процесс, удобнее расположены и дают бизнесу возможность быстро выходить на рынок без дополнительных крупных вложений.

Спрос на такие помещения растет стремительно. Первыми их оценили представители креативных индустрий, затем — мебельные и текстильные мастерские. За ними подтянулись компании food-tech, а также высокотехнологичные предприятия в сфере микроэлектроники и медицины.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Промышленный технопарк «Сенькино»

И это не только московский тренд — многие мегаполисы поняли, что поспешили отказаться от промышленности. К тому же сама индустрия изменилась: она стала более технологичной и требует меньше пространства благодаря современному оборудованию. Города возвращаются к своей исторической роли центров моды, качества и технологий.

Формат light industrial прежде всего востребован малым и средним бизнесом, который ищет возможности развиваться без крупных вложений. Часто первым шагом становится аренда площадей или промышленный коворкинг. Такой подход позволяет расти постепенно: протестировать бизнес-модель, наладить производство, привлечь первых клиентов — без покупки недвижимости и уж тем более без затрат на стройку с подведением коммуникаций и дорог.

Сегодня девелоперы идут дальше и формируют вокруг промышленности полноценные экосистемы. Современный производственный объект представляет собой многофункциональный комплекс с офисами, складами, шоурумами, сервисами и благоустроенными общественными пространствами. Здесь изначально учтены ключевые требования: повышенные электрические мощности, высокие потолки, удобный въезд для грузового транспорта, круглосуточный доступ.

На рынке недвижимости light industrial становится одним из самых перспективных продуктов. Для арендаторов он сокращает издержки, включая расходы на логистику, а для девелоперов обеспечивает высокий спрос и быструю заполняемость объектов.

Для Москвы такой формат особенно актуален, поскольку он соответствует стратегии бизнес-эффективности и делает город удобнее для жителей. Сохранение производства внутри столицы создает рабочие места, снижает маятниковую миграцию и поддерживает концепцию 15-минутного города, где жилье, работа и сервисы находятся рядом. В итоге каждый житель экономит время на дороге, а вся агломерация получает меньшую экологическую и транспортную нагрузку.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Промышленный технопарк «Алабушево-3»

Один из примеров — промышленный парк «Кувекино» в Новой Москве. Помимо производственных мощностей здесь разместятся демонстрационный зал, офисы продаж и поддержки клиентов, а также логистический центр. Консолидация всех подразделений на одной площадке позволит компании повысить эффективность работы и качество сервиса.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, проект объединяет современную архитектуру, эргономику и передовые решения в логистике. Общая площадь промпарка составит 340 тыс. кв. м, из которых около 40 тыс. придется на первую очередь. На этой территории появится три корпуса формата light industrial.

— Говоря о нашем опыте, экологически чистые промышленные объекты остаются одними из самых стабильных и перспективных активов для инвестиций в Москве. Значительная часть производственных площадей до сих пор сосредоточена в промзонах советского и постсоветского периодов, которые мало подходят для размещения высокотехнологичных компаний, — рассказал член правления, директор по правовым вопросам Capital Group Владимир Галактионов.

Здания бывших заводов обычно не соответствуют современным требованиям — они не подходят для масштабирования бизнеса и не привлекают квалифицированных специалистов, привыкших к комфортным условиям, отметил он. Поэтому спрос на новые площади превышает предложение, ведь столичная промышленность активно растет. Например, промышленные технопарки «Крёкшино» и «Алабушево», построенные по программе МПТ, уже полностью заняты: более 10 компаний готовят к запуску собственные производства, рассказал Владимир Галактионов.

Что даст Москве программа по созданию рабочих мест рядом с домом

Рабочие места рядом с домом — это не только следование тренду work-life balance, но и важный элемент развития города. Такой подход делает жизнь москвичей комфортнее, уверен Владимир Галактионов.

Новые проекты дают москвичам больше возможностей для трудоустройства и позволяют свободнее планировать занятость, в том числе в гибких форматах — частично или удаленно, считает доцент экономического факультета РУДН Иван Алов. По его словам, это усиливает конкуренцию среди работодателей, стимулирует рост зарплат и улучшение условий труда.

— Работа рядом с домом повышает лояльность персонала, снижает текучесть и улучшает качество жизни. Такой подход позволяет создавать удобную городскую инфраструктуру — с детскими садами, школами и рабочими местами поблизости, что делает трудовые отношения гибче, а экономику города устойчивее, — добавила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Кроме того, эксперты отмечают: технопарки часто оказываются более удобными соседями для жилых кварталов, чем многоэтажки, — они создают рабочие места, не перегружают социальную инфраструктуру и органично вписываются в городскую застройку. Внешне такие комплексы больше напоминают бизнес-центры: современные фасады, благоустроенные территории, продуманная логистика.

При этом формат промышленных технопарков решает ключевую задачу: четко сегментирует разные виды производств, исключая конфликтное соседство.

Близость бизнеса к жилым кварталам выгодна и предпринимателям — проще развивать услуги повседневного спроса: магазины, кофейни, точки общепита, аптеки, частные детсады и пункты выдачи заказов, подчеркнул Иван Алов.