Новая поликлиника откроется в Южно-Сахалинске осенью 2026 года

В планировочном районе Хомутово в Южно-Сахалинске осенью 2026 года планируют открыть новую поликлинику на 330 посещений в смену. Об этом сообщает региональное правительство.

По данным на 26 февраля, готовность объекта составляет 65%. Подрядчик проводит отделочные работы и монтирует электросети.

Согласно проекту, в трехэтажном здании разместят множество врачебных кабинетов, в том числе кабинеты психологической и медико-социальной помощи женщинам. На третьем этаже обустроят малую операционную, палаты дневного стационара, тренажерный зал и блок кабинетов для телемедицины.

По словам главы минздрава островного региона Ирины Тухватуллиной, после завершения строительства потребуется время на проведение других работ — монтаж мебели и оборудования, получение лицензии. Ориентировочно в мае жители начнут получать уведомления о прикреплении, а открытие учреждения запланировано на осень.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, поликлиника будет рассчитана как на взрослых пациентов, так и на детей. Всего к ней будет прикреплено около 10 тыс. человек.

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