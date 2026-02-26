Реклама
Прямой эфир
Мир
Ушаков не стал называть имя контактировавшего с Зеленским бизнесмена из РФ
Мир
Путин передал привет Си Цзиньпину через зампредседателя КНР
Мир
Президент Румынии сообщил о взрыве беспилотников ВСУ в Черном море
Армия
Силы ПВО за шесть часов сбили 106 украинских БПЛА над регионами России
Происшествия
Запорожскую АЭС полностью обесточили
Общество
Самолет с военнослужащими РФ после обмена с Украиной приземлился в Подмосковье
Экономика
Центробанк России с 8 июня перейдет к расчету курса евро через доллар США
Мир
В Кремле подтвердили актуальность приглашения Зеленского в Москву
Общество
Путин провел рабочую встречу с Бегловым
Мир
Песков сообщил о нежелании США обсуждать с РФ непричастные к Украине вопросы
Армия
Герой России Наран Очир-Горяев погиб в зоне проведения СВО
Мир
Мединский назвал письмо Зеленского Путину слабым текстом
Экономика
Греф назвал лучший актив для вложения 1 млн рублей
Происшествия
Собянин сообщил о ликвидации летевшего на Москву беспилотника
Авто
Госавтоинспекция предупредила о рейдах в первые выходные июня
Мир
NASA разрешило своим астронавтам вернуться на МКС
Мир
В МИД РФ указали на изменение позиции Украины по переговорам

Новая поликлиника откроется в Южно-Сахалинске осенью 2026 года

0
EN
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В планировочном районе Хомутово в Южно-Сахалинске осенью 2026 года планируют открыть новую поликлинику на 330 посещений в смену. Об этом сообщает региональное правительство.

По данным на 26 февраля, готовность объекта составляет 65%. Подрядчик проводит отделочные работы и монтирует электросети.

Согласно проекту, в трехэтажном здании разместят множество врачебных кабинетов, в том числе кабинеты психологической и медико-социальной помощи женщинам. На третьем этаже обустроят малую операционную, палаты дневного стационара, тренажерный зал и блок кабинетов для телемедицины.

По словам главы минздрава островного региона Ирины Тухватуллиной, после завершения строительства потребуется время на проведение других работ — монтаж мебели и оборудования, получение лицензии. Ориентировочно в мае жители начнут получать уведомления о прикреплении, а открытие учреждения запланировано на осень.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, поликлиника будет рассчитана как на взрослых пациентов, так и на детей. Всего к ней будет прикреплено около 10 тыс. человек.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026