Лукашенко пошутил в ответ на обращение к нему как к «господину президенту»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 февраля пошутил в ответ на обращение «господин президент» в ходе своего визита в Москву.
«Хорошо бы твои слова — да Богу в уши. Может, господином когда-то и стану», — приводит его ответ коменданту Кремля ТАСС.
Лукашенко прибыл в РФ для участия в совещании Высшего Государственного совета Союзного государства (СГ).
На совещании лидеры РФ и Белоруссии обсуждают работу в рамках документа «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы». При этом общение президента России Владимира Путина и Лукашенко перед мероприятием продолжалось почти час.
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