Экономист оценила влияние обновленного ГОСТа на рынок пива

Экономист Косарева: резкого подорожания пива не будет из-за обновления ГОСТа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Обновление ГОСТа на пивоваренную продукцию окажет комплексное влияние на отрасль, при этом резких ценовых последствий для потребителей не ожидается. Такое мнение высказала 26 февраля «Известиям» управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

По ее словам, в первую очередь нововведение затронет производителей. Расширение сырьевой базы потребует пересмотра технологических карт и рецептур, корректировки контрактов с поставщиками, а в ряде случаев и модернизации оборудования. Для части предприятий это обернется дополнительными издержками на этапе перехода к новому стандарту.

«В среднесрочной перспективе расширение перечня допустимого солода, напротив, способно снизить зависимость от ячменя и диверсифицировать закупки. Это особенно актуально в условиях волатильности цен на зерновые и из-за логистических ограничений», — отметила Косарева.

Дополнительные возможности открываются и для агропромышленного комплекса. Рост спроса на альтернативные культуры может стимулировать развитие переработки и смежных отраслей. В результате рынок становится более устойчивым и гибким к внешним колебаниям.

Хмельным делом: пивовары объединились, чтобы вывести отрасль на новый уровень
Как прошли фестиваль «Балтика Фест» и первое заседание Совета по развитию пиво-безалкогольной отрасли

Что касается розничных цен, значительного скачка не прогнозируется. На старте возможны точечные изменения себестоимости у отдельных производителей — как в сторону роста из-за перестройки производственных процессов, так и в сторону снижения за счет более выгодного сырья. Однако пивной рынок в России остается высококонкурентным, и крупные компании традиционно сглаживают подобные колебания благодаря масштабу бизнеса.

«Системного и значительного подорожания именно из-за нового ГОСТа ожидать не стоит. Ценовая динамика, скорее всего, будет определяться общими экономическими факторами — акцизной политикой, инфляцией и логистикой», — подчеркивает эксперт.

По оценке Косаревой, влияние на конкуренцию между крупными и малыми производителями может быть разнонаправленным. Крупные игроки обладают ресурсами для быстрой адаптации и масштабирования выпуска новых сортов через развитую дистрибуцию. В то же время крафтовые и региональные пивоварни получают дополнительные возможности для экспериментов: использование ржаного, гречишного или овсяного солода позволяет создавать нишевые продукты с ярко выраженными вкусовыми характеристиками.

Ожидается, что в результате ассортимент на рынке расширится. Российские предприятия уже демонстрируют высокий уровень технологической оснащенности как в массовом, так и в премиальном сегменте. Новый стандарт не снижает требований к безопасности и качеству продукции, а лишь уточняет и расширяет допустимые параметры сырья. Это позволит сохранить стабильность базовых сортов и одновременно вывести на рынок новые линейки с оригинальным позиционированием.

В этот же день кандидат технических наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова сообщила, что ГОСТ на пиво 2012 года будет со следующего года заменен новым стандартом, расширяющим возможности использования разного вида солода при создании данного пенного напитка. При производстве напитка будет разрешено использовать ржаной, гречишный, просяной и овсяный солод. Эксперт подчеркнула, что соблюдение предписаний остается добровольным, а потенциальные изменения направлены не на обязательство его применения, а на учреждение изменений в этой отрасли.

