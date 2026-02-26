Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Армия
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
Мир
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
Мир
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Мир
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Общество
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Мир
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
Мир
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Общество
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Общество
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Мир
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
Мир
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
Мир
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
Общество
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Экономика
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
Мир
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Мир
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ

Новый ГОСТ на пиво введут в России с 2027 года

Доцент Мясникова: с 2027 года в РФ введут новый ГОСТ на пиво
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

ГОСТ на пиво 2012 года будет со следующего года заменен новым стандартом, расширяющим возможности использования разного вида солода при создании данного пенного напитка. Об этом 26 февраля сообщила кандидат технических наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова.

«С 1 января 2027 года вступает в силу новый национальный стандарт — ГОСТ Р 72295-2025 «Пиво. Общие технические условия», который приведет к изменениям в мире российского пивоварения. Он заменит устаревший стандарт 2012 года», — сказала она в беседе с ТАСС.

Так, по словам собеседницы агентства, при производстве пива будет разрешено использовать ржаной, гречишный, просяной и овсяный солод. Эксперт подчеркнула, что соблюдение предписаний остается добровольным, а потенциальные изменения направлены не на обязательство его применения, а на учреждение изменений в этой отрасли.

Мясникова уточнила, что лицо, решившее производить напитки в соответствии с ГОСТ, должно будет безукоризненно соблюдать все требования, прописанные в документе.

«Доля солода должна составлять не менее 80%, а доля несоложеного сырья не должна превышать 20%, из которых лишь 2% могут приходиться на сахаросодержащие продукты, никакого добавленного этилового спирта — только естественное брожение, пищевые добавки, только предусмотренные стандартом в разрешенном количестве», — перечислила доцент.

Подытоживая свою речь, она рассказала, что в случае отступления от правил производитель, решивший их применять, обязан уйти в категорию «пивной напиток».

Хмельным делом: пивовары объединились, чтобы вывести отрасль на новый уровень
Как прошли фестиваль «Балтика Фест» и первое заседание Совета по развитию пиво-безалкогольной отрасли

Представители Роскачества 18 февраля сообщили, в России сертифицировали первый веганский алкоголь. Отмечалось, что эта продукция советует ГОСТ. В ней, как подчеркивалось, не содержатся примеси животных компонентов даже на молекулярном уровне. В тот же день бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев, в беседе с «Известиями» рассказал, что выведение на рынок этого вида алкоголя может стать дополнительным инструментом конкуренции среди производителей.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026