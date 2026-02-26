Знаменитый итальянский тенор заявил о мечте исполнить партию в «Евгении Онегине»
Звезда оперной сцены, итальянский тенор Витторио Григоло заявил о желании исполнить партию в «Евгении Онегине» Чайковского. Об этом он сообщил в беседе с «Известиями» накануне своего выступления в Москве 25 февраля.
«Я бы хотел когда-нибудь спеть в опере Чайковского «Евгений Онегин», потому что мне очень нравится ария Ленского «Куда, куда, куда вы удалились?» Я люблю всю русскую музыку, потому что она чем-то напоминает итальянскую», — сказал Григоло «Известиям».
Тенор также признался, что всё больше влюбляется в русскую культуру, и отметил, что ему близки российские нравственные ценности. Меломанам Григоло хорошо известен по выступлениям на самых престижных площадках мира. А на родине его даже называют Pavarottino, считая преемником Лучано Паваротти, вместе с которым он впервые вышел на сцену Римской оперы еще в 13-летнем возрасте.
В Москве оперный певец выступил на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
«Я всё больше и больше влюбляюсь в русскую культуру»