Знаменитый итальянский тенор Витторио Григоло считает оперу бессмертным жанром и мечтает когда-нибудь исполнить партию в «Евгении Онегине». Русской культуре певец, который выступал на самых престижных сценах мира, признается в особой любви. 25 февраля он выступил с сольной программой в Москве — в Концертном зале им. П.И. Чайковского . А накануне в эксклюзивном интервью «Известиям» тенор рассказал о том, что объединяет русских и итальянцев, о работе с Лучано Паваротти, чьим преемником его считают на родине, и о заветной мечте, которой не суждено сбыться.

«Люблю всю русскую музыку, потому что она чем-то напоминает итальянскую»

— Для россиян Италия — это опера, Венецианский карнавал, неаполитанские песни, Пизанская башня, Колизей, Пантеон и Миланский собор. А что для вас значит Россия?

— Я всё больше и больше влюбляюсь в русскую культуру и поражаюсь, насколько русские и итальянцы похожи во многих отношениях . Вот почему взаимная симпатия между нами столь сильна: оба народа страстны, горячи и порой прямолинейны. Я обожаю вашу кухню. Я влюблен в русский язык, который пытаюсь освоить. А еще мне близки нравственные ценности вашей страны .

Фото: Пресс-служба Московской филармонии

— Есть ли в вашем репертуаре русские оперы?

— Я бы хотел когда-нибудь спеть в опере Чайковского «Евгений Онегин» , потому что мне очень нравится ария Ленского «Куда, куда, куда вы удалились?». Я люблю всю русскую музыку, потому что она чем-то напоминает итальянскую .

— Не многие знают, что вы были участником поп-группы Il Divo, к которой вам предложил присоединиться продюсер Саймон Коуэлл. Этот коллектив получил мировое признание, работая в жанре классического кроссовера. Как вы оцениваете ваше сотрудничество?

— Это был очень важный этап в моей жизни, когда мне пришлось решать, хочу ли я стать великим тенором или быть частью группы . Я решил сосредоточиться на сольной карьере и посвятил себя классической музыке . Хотя мне всегда нравилось быть частью коллектива и на самом деле идея создания Il Divo принадлежит мне. Я придумал это название, сидя за ланчем в лондонском ресторане La Familia. Саймон Коуэлл всегда относился ко мне тепло. Но я в итоге предпочел свою первую любовь — оперу .

Продюсер Саймон Коуэлл Фото: TASS/Zuma

— Вы хоть раз пожалели об этом решении?

— Я никогда ни о чем не жалею. Мы сами выбираем свой жизненный путь. Каждый шаг открывает новые горизонты и возможности .

«Я сразу понял, что передо мной великий Лучано Паваротти»

— В возрасте 23 лет вы стали самым молодым итальянским тенором, когда-либо выступавшим в «Ла Скала». Вы помните тот день?

— Это был невероятный вечер, который открывал сезон. Он навсегда останется в моем сердце! Совсем скоро состоится мой дебют в «Ла Скала» в роли Дона Хосе в опере Жоржа Бизе «Кармен» . Я никогда не исполнял ее в этом театре, поэтому очень взволнован и рад этой возможности!

Театр «Ла Скала» в Милане Фото: TASS/Zuma

— Для вас важно, кто дирижирует оркестром? С кем из маэстро вы чувствуете наибольшую музыкальную гармонию?

— Очень важно работать с маэстро, который чувствует голос и буквально держит его на кончиках пальцев, как говорят музыканты . Это когда дирижер действительно может следовать за певцом. Сегодня трудно найти такого маэстро, способного дышать вместе с тобой и слышать твой голос. Но мне посчастливилось работать со многими потрясающими дирижерами, которые были невероятны, — Зубин Мета, Даниэль Орен, Риккардо Мути, Лорин Маазель .

— В детстве вы пели в хоре Сикстинской капеллы. Какие эмоции вы испытали, осознав, что вас окружают шедевры Микеланджело?

— Быть частью хора Сикстинской капеллы — это нечто большее, чем просто возможность созерцать знаменитые шедевры во время пения. Это прежде всего глубокая внутренняя работа, серьезная подготовка, а еще особая связь с музыкой , которую ты обретаешь. Для ребенка невероятно ценно освоить дисциплину в столь прославленном хоре и прикоснуться к григорианской традиции — научиться читать музыку иначе, чем по современной пятилинейной системе. Особым удовольствием было петь под руководством монсеньора Доменико Бартолуччи — одного из величайших руководителей этого хора. Все те эмоции и его любовь к музыке до сих пор живут в моем сердце.

Итальянский тенор Лучано Паваротти Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

— На родине вас зовут Pavarottino и считают преемником великого Лучано Паваротти, с которым вы впервые вышли на сцену Римской оперы в возрасте 13 лет. Как это произошло? Вы тогда понимали, кто стоит перед вами?

— Разумеется, я сразу понял, что передо мной великий Лучано Паваротти , которого обожал еще ребенком. Я слушал его записи снова и снова. Римская опера пригласила меня пройти прослушивание на одну из ролей в опере «Тоска» Пуччини , а руководить репетициями должен был знаменитый маэстро Даниэль Орен . Оба мэтра — Орен и Паваротти — были покорены моим голосом, вокальной техникой и музыкальностью. Я же не мог дождаться, когда выйду в спектакле в роли Пастуха. Это одно из самых ярких впечатлений в моей жизни, которое продолжает вдохновлять меня .

«Не думаю, что опера умирает»

— Есть мнение, что опера — умирающий вид искусства. Вы видите пути ее возрождения? Что могло бы способствовать популяризации?

— Я не думаю, что опера умирает. Напротив, это вид искусства, который всегда современен, поскольку исходит прямо из глубин вашей души и тесно связан с вашими внутренними вибрациями . Люди всегда будут испытывать особое чувство к опере. Поэтому она всегда будет актуальным искусством .

Я сделал всё возможное, чтобы популяризировать оперу . Я пел в самых невероятных местах — на железнодорожном вокзале и в аэропорту. Это делалось для того, чтобы привлечь внимание самой разной аудитории .

— Вы пели на одной сцене со Стингом, Брюсом Спрингстином, Брайаном Мэйем. Коллаборации с рокерами — тоже часть продвижения жанра?

— Я убежден, что большие концерты и дуэты с известными поп-исполнителями являются одним из ключевых способов открыть оперу для молодого поколения .

Фото: Пресс-служба Московской филармонии

— Вы обладатель «Грэмми», но не за исполнение классики, а за созданный образ в мюзикле «Вестсайдская история». Что привлекает вас в этом жанре?

— Я искренне счастлив признаться, что испытываю чувство глубокого восхищения перед гением Леонарда Бернстайна (автор мюзикла «Вестсайдская история». — Ред.). Он был одним из величайших дирижеров и композиторов, которых когда-либо знало человечество. Если есть человек, который смог бы лично для меня продвинуть оперу на шаг вперед, то это именно он. Бернстайн так тонко чувствовал оперное искусство и музыку, что сумел донести свое вдохновение до новых поколений через «Вестсайдскую историю». Это одно из величайших творений нашей эпохи . Я очень хотел иметь возможность поработать с ним, и это одна из моих самых заветных мечт, которую, к сожалению, я никогда не смогу осуществить.

— Какие еще награды вы хотели бы получить?