Самая дорогая квартира на первичном рынке Москвы стоит более 9 млрд рублей
Самый дорогой лот, доступный для покупки в Москве, находится в районе Хамовников, его площадь составляет 917 кв. м, а стоимость превышает 9 млрд рублей. Об этом 24 февраля рассказали «Известиям» аналитики Kalinka Ecosystem.
По данным экспертов, второе место в рейтинге принадлежит клубному дому на Остоженке. Площадь лота составляет 781 кв. м, а стоимость — свыше 8 млрд рублей. Уточняется, что цена за 1 кв. м насчитывает 10,4 млн рублей.
Третий в рейтинге жилой комплекс расположен в районе Якиманка. Стоимость квартиры превышает 5 млрд рублей за 686 кв. м, средняя цена за 1 кв. м. — 8 млн рублей. Еще один лот — за 4 млрд рублей — можно найти на Пречистенской набережной, его площадь составляет 538 кв м.
Замыкает пятерку лидеров — жилой комплекс в районе Якиманки, площадь которого составляет 587 кв. м, а стоимость превышает 3,6 млрд рублей.
Объем предложения на первичном рынке массового сегмента Москвы за месяц сократился на 2%, за год этот показатель достигает уже 51%. Как отмечалось 11 февраля, всего в январе на рынке новостроек массового сегмента экспонировалось 9,4 тыс. лотов в 74 проектах, где 8,3 тыс. — квартиры и 1 тыс. — апартаменты. За этот период не начиналось ни одного проекта массового сегмента, однако в уже реализующихся проектах стартовало пять новых корпусов.
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