Эксперт назвал тренды в отделке стен на 2026 год

Наступающий 2026 год принесет кардинальные изменения в философии оформления интерьеров, сместив акцент с мимолетной моды на создание цельных и осмысленных пространств. Об этом 22 декабря «Известиям» рассказал основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

По его словам, ключевым трендом станет концепция полного погружения, предполагающая покрытие не только стен, но и потолка единым полотном или стилем. Акцентная стена при этом уйдет на второй план как устаревший прием, уступая место атмосфере, которая обволакивает человека со всех сторон.

«На смену навязчивым и поверхностным решениям, таким как монотонные геометрические узоры, кричащие цветочные принты и дешевые имитации кирпича или бетона, придут сложные многослойные работы, где качество материала и глубина фактуры важнее яркости рисунка», — уточнил специалист.

Цветовая палитра также претерпит серьезные изменения: доминирующими станут не холодные серые оттенки, а теплые и глубокие тона, навеянные природой. Основой станут насыщенные нейтральные цвета — эспрессо, умбра, оттенки дерева, охра и теплый беж, создающие ощущение защищенности. Их дополнят приглушенные зеленые тона, а для акцентов будут использоваться глубокий синий, сливовый и дымчато-коричневый.

Параллельно на первый план выйдут тактильные ощущения, что повысит спрос на натуральные материалы — обои из льна, сизаля, травяного полотна, бумаги ручной работы и тонкого шпона. Такие материалы не только визуально согревают пространство, но и улучшают акустику, создавая комфортный звуковой фон.

«Важным трендом станет отказ от глянца в пользу благородного, тонкого блеска, напоминающего переливы «жидкого шелка», мерцание слюды или благородную патину. Также в фаворе будут сложные рельефы, имитирующие венецианскую штукатурку, тканые гобелены или фактурную краску. Эти материалы отвечают запросу на «живые» интерьеры, которые успокаивают, дарят уют и обладают собственным характером», — поделился Васильев.

Экологичность также перейдет на новый уровень: вместо буквальных принтов с листиками популярность обретут художественные ботанические мотивы в стиле старинных гобеленов, панорамные лесные пейзажи и стилизованная листва в приглушенной палитре. Качественные имитации камня и дерева останутся востребованными, но ключевым фактором станет именно высокий уровень исполнения.

