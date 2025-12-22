Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае ввели в эксплуатацию первый в мире нефтяной супертанкер на метаноле
Мир
На Украине уволили советника главы офиса Зеленского Сергея Лещенко
Армия
В Минобороны РФ рассказали об устройстве «Веревка» для уничтожения дронов ВСУ
Общество
В МВД раскрыли заставляющую россиян звонить мошенникам схему со «взломом «Госуслуг»
Общество
Психолог назвала главные причины нерешительности
Мир
Алиев не примет участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге
Мир
Песков указал на развитие партнерских отношений между Россией и Азербайджаном
Общество
Роспотребнадзор запросил данные по факту обнаружения метанола в стеклоомывателе
Общество
Начальника УМВД Магнитогорска задержали по подозрению в разглашении гостайны
Наука и техника
Истребитель Су-57 впервые взлетел с двигателем пятого поколения
Общество
В МВД предупредили об обмане с «подработкой» на продаже подарочных сертификатов
Общество
Синоптик предупредила о резком похолодании в Москве на этой неделе
Мир
В Камбодже более 500 тыс. человек покинули свои дома из-за конфликта с Таиландом
Авто
Автобренд JAC анонсировал две новинки для России
Политика
Дмитриев встретится с Путиным после возвращения в Москву из Майами
Общество
Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде по делу о мошенничестве
Спорт
Кросби стал лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга»

Эксперт назвал тренды в отделке стен на 2026 год

Эксперт Васильев: в 2026 году в тренде будут обои из натуральных материалов
0
EN
Фото: Global Look Press/Lantyukhov Sergey
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Наступающий 2026 год принесет кардинальные изменения в философии оформления интерьеров, сместив акцент с мимолетной моды на создание цельных и осмысленных пространств. Об этом 22 декабря «Известиям» рассказал основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

По его словам, ключевым трендом станет концепция полного погружения, предполагающая покрытие не только стен, но и потолка единым полотном или стилем. Акцентная стена при этом уйдет на второй план как устаревший прием, уступая место атмосфере, которая обволакивает человека со всех сторон.

«На смену навязчивым и поверхностным решениям, таким как монотонные геометрические узоры, кричащие цветочные принты и дешевые имитации кирпича или бетона, придут сложные многослойные работы, где качество материала и глубина фактуры важнее яркости рисунка», — уточнил специалист.

Как сделать квартиру теплой к зиме: утепляем окна и двери своими руками

Цветовая палитра также претерпит серьезные изменения: доминирующими станут не холодные серые оттенки, а теплые и глубокие тона, навеянные природой. Основой станут насыщенные нейтральные цвета — эспрессо, умбра, оттенки дерева, охра и теплый беж, создающие ощущение защищенности. Их дополнят приглушенные зеленые тона, а для акцентов будут использоваться глубокий синий, сливовый и дымчато-коричневый.

Параллельно на первый план выйдут тактильные ощущения, что повысит спрос на натуральные материалы — обои из льна, сизаля, травяного полотна, бумаги ручной работы и тонкого шпона. Такие материалы не только визуально согревают пространство, но и улучшают акустику, создавая комфортный звуковой фон.

«Важным трендом станет отказ от глянца в пользу благородного, тонкого блеска, напоминающего переливы «жидкого шелка», мерцание слюды или благородную патину. Также в фаворе будут сложные рельефы, имитирующие венецианскую штукатурку, тканые гобелены или фактурную краску. Эти материалы отвечают запросу на «живые» интерьеры, которые успокаивают, дарят уют и обладают собственным характером», — поделился Васильев.

Экологичность также перейдет на новый уровень: вместо буквальных принтов с листиками популярность обретут художественные ботанические мотивы в стиле старинных гобеленов, панорамные лесные пейзажи и стилизованная листва в приглушенной палитре. Качественные имитации камня и дерева останутся востребованными, но ключевым фактором станет именно высокий уровень исполнения.

Юрист по вопросам недвижимости Олег Силкин 29 ноября рассказал, что нужно делать, чтобы избежать потерь при покупке недвижимости с рисками мошенничества по схеме «бабушкиных квартир». Так, эксперты предлагают два способа подстраховки, принципы которых также описаны в романе «12 стульев».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025