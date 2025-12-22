В Британии заявили об усилении позиций флота России в Атлантике

Реклама
Дженкинс: преимущество НАТО находится под угрозой из-за наращивания мощи ВМФ РФ
Фото: «РИА Новости»
Запад может вскоре утратить свое многолетнее преимущество в Атлантическом океане из-за стремительного наращивания военно-морских возможностей России. Об этом 22 декабря заявил глава Королевского военно-морского флота Великобритании первый морской лорд адмирал Гвин Дженкинс.

«Преимущество, которым мы пользовались в Атлантике со времен окончания Второй мировой войны, находится под угрозой. Мы держимся, но ненамного. Наши потенциальные противники вкладывают миллиарды», — приводит его слова Military Watch Magazine (MWM).

Дженкинс отметил, что Россия является единственной страной вне западной сферы влияния, которая активно действует в Атлантике, и указал на 30-процентный рост числа российских выходов в британские воды за последние два года.

Особую озабоченность на Западе вызывают атомные подводные лодки проекта «Ясень-М», которые оснащаются гиперзвуковыми ракетами «Циркон» с дальностью 1000 км и скоростью полета до 9 Махов. Адмирал подчеркнул, что эти субмарины способны серьезно угрожать даже хорошо защищенным авианосным группам.

В то же время, по словам бывшего директора по ядерной политике минобороны Великобритании адмирала Филипа Мэтьюса, британская программа атомных подводных лодок переживает «катастрофический провал» из-за многолетних ошибок в управлении, что привело к «шокирующе низкой» готовности флота.

9 ноября газета Financial Times (FT) сообщила, что новая российская атомная подводная лодка «Хабаровск» станет ключевой проблемой для Военно-морского флота (ВМФ) Великобритании в ближайшие годы. Отмечается, что спуск российской атомной субмарины в ноябре спровоцировал резонанс в оборонных кругах.

