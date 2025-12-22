Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае ввели в эксплуатацию первый в мире нефтяной супертанкер на метаноле
Мир
На Украине уволили советника главы офиса Зеленского Сергея Лещенко
Армия
В Минобороны РФ рассказали об устройстве «Веревка» для уничтожения дронов ВСУ
Общество
В МВД раскрыли заставляющую россиян звонить мошенникам схему со «взломом «Госуслуг»
Общество
Психолог назвала главные причины нерешительности
Мир
Алиев не примет участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге
Мир
Песков указал на развитие партнерских отношений между Россией и Азербайджаном
Общество
Роспотребнадзор запросил данные по факту обнаружения метанола в стеклоомывателе
Общество
Начальника УМВД Магнитогорска задержали по подозрению в разглашении гостайны
Наука и техника
Истребитель Су-57 впервые взлетел с двигателем пятого поколения
Общество
В МВД предупредили об обмане с «подработкой» на продаже подарочных сертификатов
Общество
Синоптик предупредила о резком похолодании в Москве на этой неделе
Мир
В Камбодже более 500 тыс. человек покинули свои дома из-за конфликта с Таиландом
Авто
Автобренд JAC анонсировал две новинки для России
Политика
Дмитриев встретится с Путиным после возвращения в Москву из Майами
Общество
Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде по делу о мошенничестве
Спорт
Кросби стал лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга»

В Англии нашли отпечатки рук римлян на саркофаге возрастом 2 тыс. лет

Arkeonews: археологи обнаружили ткани и возможную ДНК в римском захоронении
0
EN
Фото: Seeing the Dead Project/University of York and York Museums Trust
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Английские археологи выявили следы отпечатков рук, хорошо сохранившиеся текстильные фрагменты и материалы с потенциальными следами ДНК при повторном исследовании редкого римского захоронения в гипсовом саркофаге, найденном в Йорке. Об этом 22 декабря сообщили в журнале Arkeonews.

Речь идет о каменном саркофаге, заполненном гипсом, датируемом примерно II веком нашей эры. Захоронение, известное под инвентарным номером YORYM: 2010.1219, было обнаружено еще в 1877 году во время строительных работ у железнодорожного вокзала Йорка, однако впервые подверглось полноценному научному исследованию с применением современных методов археологии.

Необычность находки заключается в самом способе погребения. После размещения тела в каменном саркофаге нижнюю часть покойного залили жидким или полужидким гипсом. По мере затвердевания материал зафиксировал мельчайшие детали тела и окружающих предметов, создав своеобразный «слепок». Подобная практика крайне редко встречается в Римской Англии.

По мнению ученых, гипс служил одновременно защитным слоем и средством консервации органических материалов, которые обычно не сохраняются в археологическом контексте. Метод отчасти напоминает знаменитые гипсовые слепки из Помпей. Одним из наиболее неожиданных открытий стали отпечатки пальцев и ладоней на поверхности гипса. Это позволило исследователям пересмотреть прежние представления о технологии — гипс, вероятно, наносили вручную в виде густой массы, а не заливали в перегретом состоянии.

Подземные коды: ИИ защитит археологические памятники от разрушения при раскопках
Как передовая технология помогает искать древние поселения и захоронения

Римский археолог Университета Йорка Морин Кэрролл отметила, что такие следы могут указывать на эмоционально значимый момент погребального ритуала, когда участники церемонии непосредственно прикасались к материалу, формируя оболочку вокруг тела. Кроме того, на внутренней поверхности гипса были зафиксированы четкие отпечатки тканей.

Анализ показал, что умерший был завернут в одежду или погребальный саван. В ряде участков под телом сохранились даже микроскопические фрагменты текстильных волокон — редчайший случай для римской археологии. Ученые предполагают, что влажный гипс пропитал ткань и после затвердевания законсервировал ее структуру. Причины столь исключительной сохранности сейчас изучаются в лабораторных условиях.

В ходе работ исследователи применили сеточную систему отбора проб, что позволило точно привязать образцы к конкретным зонам тела — голове, рукам и ногам. Это повышает вероятность выявления биологических следов, включая возможные фрагменты ДНК, по которым можно будет определить пол погребенного или получить информацию о людях, участвовавших в захоронении.

В журнале Arkeonews 16 декабря сообщили, что в восточной части Турции обнаружены шесть массивных каменных объектов круглой формы весом более 200 кг каждый, происхождение которых до сих пор не установлено. Находка была сделана около трех лет назад во время дорожных работ, однако полноценное научное исследование так и не проведено.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025