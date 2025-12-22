В Англии нашли отпечатки рук римлян на саркофаге возрастом 2 тыс. лет

Английские археологи выявили следы отпечатков рук, хорошо сохранившиеся текстильные фрагменты и материалы с потенциальными следами ДНК при повторном исследовании редкого римского захоронения в гипсовом саркофаге, найденном в Йорке. Об этом 22 декабря сообщили в журнале Arkeonews.

Речь идет о каменном саркофаге, заполненном гипсом, датируемом примерно II веком нашей эры. Захоронение, известное под инвентарным номером YORYM: 2010.1219, было обнаружено еще в 1877 году во время строительных работ у железнодорожного вокзала Йорка, однако впервые подверглось полноценному научному исследованию с применением современных методов археологии.

Необычность находки заключается в самом способе погребения. После размещения тела в каменном саркофаге нижнюю часть покойного залили жидким или полужидким гипсом. По мере затвердевания материал зафиксировал мельчайшие детали тела и окружающих предметов, создав своеобразный «слепок». Подобная практика крайне редко встречается в Римской Англии.

По мнению ученых, гипс служил одновременно защитным слоем и средством консервации органических материалов, которые обычно не сохраняются в археологическом контексте. Метод отчасти напоминает знаменитые гипсовые слепки из Помпей. Одним из наиболее неожиданных открытий стали отпечатки пальцев и ладоней на поверхности гипса. Это позволило исследователям пересмотреть прежние представления о технологии — гипс, вероятно, наносили вручную в виде густой массы, а не заливали в перегретом состоянии.

Римский археолог Университета Йорка Морин Кэрролл отметила, что такие следы могут указывать на эмоционально значимый момент погребального ритуала, когда участники церемонии непосредственно прикасались к материалу, формируя оболочку вокруг тела. Кроме того, на внутренней поверхности гипса были зафиксированы четкие отпечатки тканей.

Анализ показал, что умерший был завернут в одежду или погребальный саван. В ряде участков под телом сохранились даже микроскопические фрагменты текстильных волокон — редчайший случай для римской археологии. Ученые предполагают, что влажный гипс пропитал ткань и после затвердевания законсервировал ее структуру. Причины столь исключительной сохранности сейчас изучаются в лабораторных условиях.

В ходе работ исследователи применили сеточную систему отбора проб, что позволило точно привязать образцы к конкретным зонам тела — голове, рукам и ногам. Это повышает вероятность выявления биологических следов, включая возможные фрагменты ДНК, по которым можно будет определить пол погребенного или получить информацию о людях, участвовавших в захоронении.

