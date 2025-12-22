Цены на ряд продуктов в России упали перед Новым годом
В предновогодний период в российских магазинах снизились цены на ряд популярных продуктов, включая мандарины, сливочное масло, яйца и картофель. Об этом 22 декабря «Известиям» сообщил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.
Сливочное масло к середине декабря подешевело на 24%, до 748 рублей за 1 кг. Яйца стали дешевле почти на четверть, картофель — более чем на 25%. Мандарины, главный новогодний фрукт, подешевели на 15–25%. Незначительное снижение цен также отмечено на сахар и крупы.
Эксперты связывают удешевление с сезонными факторами и ростом производства. При этом переработчики сталкиваются с высокими затратами на энергию и логистику, а фермеры рискуют потерять мотивацию из-за снижения закупочных цен на молоко.
«Наша задача — использовать кооперативные механизмы, чтобы амортизировать этот удар, гарантируя стабильный сбыт нашим фермерам по долгосрочным контрактам и не допуская их демотивации», — подчеркнул Богданов.
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов 17 декабря предложил усилить контроль за ростом цен на товары и услуги в крупных торговых сетях и на маркетплейсах в преддверии новогодних праздников, а также направил письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Он предложил сформировать перечень, который должен включать продукты, детские товары, товары массового спроса, а также туристические и развлекательные услуги, на которые в конце года наблюдается повышенный спрос, рассказал Миронов в беседе с агентством.
