Мир
В Китае ввели в эксплуатацию первый в мире нефтяной супертанкер на метаноле
Мир
На Украине уволили советника главы офиса Зеленского Сергея Лещенко
Армия
В Минобороны РФ рассказали об устройстве «Веревка» для уничтожения дронов ВСУ
Общество
В МВД раскрыли заставляющую россиян звонить мошенникам схему со «взломом «Госуслуг»
Общество
Психолог назвала главные причины нерешительности
Мир
Алиев не примет участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге
Мир
Песков указал на развитие партнерских отношений между Россией и Азербайджаном
Общество
Роспотребнадзор запросил данные по факту обнаружения метанола в стеклоомывателе
Общество
Начальника УМВД Магнитогорска задержали по подозрению в разглашении гостайны
Наука и техника
Истребитель Су-57 впервые взлетел с двигателем пятого поколения
Общество
В МВД предупредили об обмане с «подработкой» на продаже подарочных сертификатов
Общество
Синоптик предупредила о резком похолодании в Москве на этой неделе
Мир
В Камбодже более 500 тыс. человек покинули свои дома из-за конфликта с Таиландом
Авто
Автобренд JAC анонсировал две новинки для России
Политика
Дмитриев встретится с Путиным после возвращения в Москву из Майами
Общество
Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде по делу о мошенничестве
Спорт
Кросби стал лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга»

Цены на ряд продуктов в России упали перед Новым годом

В предновогодний период в российских магазинах снизились цены на ряд популярных продуктов, включая мандарины, сливочное масло, яйца и картофель. Об этом 22 декабря «Известиям» сообщил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

Сливочное масло к середине декабря подешевело на 24%, до 748 рублей за 1 кг. Яйца стали дешевле почти на четверть, картофель — более чем на 25%. Мандарины, главный новогодний фрукт, подешевели на 15–25%. Незначительное снижение цен также отмечено на сахар и крупы.

Эксперты связывают удешевление с сезонными факторами и ростом производства. При этом переработчики сталкиваются с высокими затратами на энергию и логистику, а фермеры рискуют потерять мотивацию из-за снижения закупочных цен на молоко.

«Наша задача — использовать кооперативные механизмы, чтобы амортизировать этот удар, гарантируя стабильный сбыт нашим фермерам по долгосрочным контрактам и не допуская их демотивации», — подчеркнул Богданов.

Масло тает: цены на ряд продуктов упали до двухлетнего минимума
Дешевеет ряд позиций из продовольственной корзины — несмотря на инфляцию

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов 17 декабря предложил усилить контроль за ростом цен на товары и услуги в крупных торговых сетях и на маркетплейсах в преддверии новогодних праздников, а также направил письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Он предложил сформировать перечень, который должен включать продукты, детские товары, товары массового спроса, а также туристические и развлекательные услуги, на которые в конце года наблюдается повышенный спрос, рассказал Миронов в беседе с агентством.

