Масло тает: цены на ряд продуктов упали до двухлетнего минимума

Ритейлеры радуют россиян дешевизной сливочного масла и частью продуктовой корзины перед Новым годом, ведомства отмечают рост производства, Минсельхоз настроен оптимистично. Эксперты спорят: это временная коррекция или потенциальные трудности для фермеров с риском спада в 2026-м? Инсайдеры и наблюдатели рынка допускают, что на начало следующего года наиболее вероятен сценарий умеренной стабилизации или незначительного снижения цен на сливочное масло в пределах 3–5% от текущего уровня. А как обстоят дела с остальными позициями продуктовой корзины , — в статье «Известий».

Маслом вниз

Рост производства и избыток предложения перевернули динамику цен на сливочное масло, впервые за год спустив их ниже прошлогодних отметок. Ассоциация «Руспродсоюз» фиксирует среднюю розничную цену в 1178,8 рубля за кг — на 0,5% ниже декабря 2024-го. Как отмечает зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов, снижению цен способствует рост производства сырого молока (+3,5% год к году) и расширение предложения сливочного масла (+2,9% год к году).

— За январь – октябрь объем выпуска сливочного масла составил почти 285 тыс. тонн, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — сообщили в пресс-службе Минсельхоза. — Рост производства способствует поддержанию стабильной ценовой ситуации в этом сегменте. Так, в настоящее время цена производителей на сливочное масло сохраняется примерно на уровне прошлого года. Розничные цены на масло за последний месяц снизились на 0,7%, год к году – на 1,1% .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Кроме того, по данным пресс-службы ФАС России, в середине декабря средняя наценка в 10 федеральных торговых сетях на сливочное масло «первой цены» составила 1,3 %, на всю корзину социально значимых продовольственных товаров «первой цены» — 4,7 %.

Давление на цепочку: от ферм к полкам

Спад цен быстро транслируется от опта к ритейлу, где наценки на масло «первой цены» в федеральных сетях составили всего 1,3%.

Падение цен ниже прошлогодней отметки — это важный психологический рубеж и сигнал для рынка, замечает представитель продуктового рынка, председатель совета Башпотребсоюза Венер Ильясов.

— В основе фундаментальные причины: рост производства сырого молока и расширение предложения готового продукта. Это позволяет надеяться на большую стабильность, хотя говорить об устойчивом тренде пока рано, — указывает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В свою очередь, председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов отмечает, что розничные цены на сливочное масло снижаются непрерывно с середины сентября. По данным мониторинга АКОРТ, к середине декабря минимальная розничная цена на сливочное масло в торговых сетях снизилась в годовом выражении на 24% — до 748 рублей за килограмм. Закупочная цена упала за год на 12%, до 755 рублей, то есть на данный момент базовые позиции сливочного масла ритейлеры реализуют с отрицательной наценкой.

Переработчики страдают от высоких затрат на энергию и логистику, а фермеры рискуют демотивацией из-за давления на закупочные цены молока. Потребкооперативы амортизируют удар через долгосрочные контракты. Председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов указывает, что давление на розницу начинает передаваться по цепочке к производителю.

— Наша задача — использовать кооперативные механизмы, чтобы амортизировать этот удар, гарантируя стабильный сбыт нашим фермерам по долгосрочным контрактам и не допуская их демотивации , — подчеркивает Богданов.

Дефицит спроса и импортный фактор

По сводным данным аналитических агентств, потребление масла сократилось на 9% в начале года, граждане перешли на альтернативы, а тарифные льготы открыли импорт из Индии и Ирана — до 25 тыс. тонн беспошлинно. Запасы на складах превысили прошлогодние вдвое, усиливая коррекцию после пика конца 2024-го.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Снижение цен на масло расходится с общей продовольственной инфляцией в 11% за 10 месяцев: овощи выросли на 30%, но «молочка» стабилизируется.

— Динамика цен на сливочное масло в конце 2025 года кардинально расходится с общей тенденцией продовольственной инфляции. За первые десять месяцев 2025 года продовольствие в целом подорожало более чем на 11%, при этом в ноябре годовая инфляция достигла 6,65%, — отмечает директор Департамента управленческого консалтинга группы «Деловой профиль» Владимир Поклад.

Эксперты видят в этом не дефляцию, а выравнивание после напряжения.

— Снижение цен на сливочное масло в конце 2025 года ниже уровня прошлого года — это не краткосрочная промо-коррекция, а результат выравнивания рыночных факторов после периода ценового напряжения , — говорит управляющий партнер FoodTech Consulting Елена Тихонова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По ее словам, розничные сети быстрее транслируют снижение закупочных цен «в полку», используя масло как чувствительную категорию для удержания покупательского трафика. При этом переработчики оказываются в наиболее уязвимой позиции: снижение отпускных цен происходит на фоне всё еще высокой себестоимости: энергии, упаковки, логистики и кредитных ресурсов. В таких условиях рынок входит в фазу операционной оптимизации: рост объемов, сокращение SKU (единиц складского учета), усиление промо-механик и поиск экспортных или контрактных каналов сбыта.

Дефляция в корзине: яйца, овощи, крупы

В соответствии с официальным обзором по рынку яйца подешевели на 17,7–22%, картофель — на 24–27%, мандарины — на 15–25%, сахар и крупы — на 3–5%, помидоры — на 16%. Из 25 базовых продуктов за год подешевели 16.

Как сообщает Станислав Богданов, помимо сливочного масла за последние 12 месяцев в торговых сетях подешевели рис (–41%), белокочанная капуста (–38%), картофель (–30%), сливочное масло (–24%), репчатый лук (–23%), соль (–23%), свекла (–21%), морковь (–21%), куриные яйца (–17%), сахар-песок (–14%), пшеничная мука (–13%), говядина (–12%), вермишель (–7%), баранина (–7%), пшено (–1%), ржаной хлеб (–0,1%).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Главной причиной волатильности на рынке товарного яйца является несовпадение максимальных объемов предложения и спроса. Вследствие чего в сезон активного производства птицеводы часто терпят убытки и вынуждены продавать продукцию по минимальной цене, зачастую ниже себестоимости , отмечает Руспродсоюз.

Хороший урожай и запасы овощей, рост мяса — ключевые драйверы доступности к Новому году.

Аналитики ООО ЭКЦ «ИнвестПроект» добавляют, что цены на остальные продукты, без учета сезонных колебаний, преимущественно растут, наибольший всплеск цен мы увидели в конце 2024 — начале 2025 года, далее последовало некоторое снижение.

— Цены на яйца в начале декабря 2025 года действительно снизились на 22% по сравнению с январем 2025 года и составили в среднем 93 руб. Вместе с тем цены на яйца имеют выраженную сезонность: они обычно дешевле в летние месяцы и дороже с октября по апрель. Пик цены обычно приходится на декабрь-январь, реже март-апрель. При этом, например, сметана в течение года показала рост цены, и значимого снижения мы не ожидаем , — сказали эксперты «ИнвестПроекта».

Прогнозы на 2026-й: стабилизация с рисками

Ряд аналитиков ожидают стагнации или снижения цен на масло в пределах 3–5%, без резких скачков при отсутствии шоков. Яйца стабилизируются, картофель и мандарины вырастут на 10–40% из-за сезонности, гречка — на 5–8%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Высокие запасы и ослабленный спрос поддержат тренд, но инфляция, логистика и доходы населения зададут коридор.

— В начале года высока вероятность продолжения тренда на снижение цен в рознице и стагнации цен в опте на фоне сложившихся высоких складских запасов, — прогнозирует гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.

С учетом анализа исторических данных и текущих рыночных трендов, прогноз на начало 2026 года склоняется к относительной стабильности цен на сливочное масло. Резкого подорожания или существенного удешевления продукта не предвидится, а колебания цен, вероятно, останутся в рамках сезонной нормы, в пределах ±3–5% от уровня конца 2025 года, прогнозируют аналитики сервиса «Ценозавр».

Ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Президентской академии Денис Терновский замечает, что сегодня, наоборот, рост цен на сливочное масло — это общемировой тренд, связанный с ростом потребления животных жиров. По его словам, сейчас рынок пытается нащупать равновесие между возросшими ценами и сдерживаемым ими спросом.

— Скорее всего, он попытается выйти на «полку» относительно стабильных цен, как это было в 2017–2023 годы, но она уже будет более высокой. При этом динамика цен во многом будет зависеть от динамики доходов населения: при их стагнации масло — один из первых кандидатов в сокращении расходов и, соответственно, спроса и реальных цен, — сказал Терновский.