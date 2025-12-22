Тренер назвала главные мифы о похудении перед праздниками

Ежегодно в начале зимы начинается постоянный и абсолютно бессмысленный ритуал — сбросить пять килограммов за пару недель до новогодних праздников. О том, в какие мифы о похудении перед Новым годом не стоит верить, «Известиям» 22 декабря рассказала старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина.

«Первая и одна из самых разрушительных сказок — это идея, что нужно срочно поголодать и почиститься, чтобы потом легко и без последствий пережить застолье. Но организм так не работает. Тело хорошо чувствует угрозу. Резкое урезание калорий замедляет метаболизм, организм автоматически переходит в режим энергосбережения, сохраняя запасы», — предупредила она.

Организм попросту не понимает, когда снова будет еда. Кортизол (гормон стресса) растет, а вместе с ним растет и тяга к быстрым углеводам. В день Х, организм, пребывающий в остром дефиците, требует компенсации. Как следствие — переедание.

По словам Бахтуриной, голодавший пару недель перед праздниками съедает в два-три раза больше, чем планировал, а из-за замедленного метаболизма тело складирует излишки с удвоенной эффективностью. В итоге, после праздников вес превысит старую отметку.

«Очень стойко живет миф, что если усердно качать пресс и обматываться пищевой пленкой, то жир уйдет с живота и бедер. Это одна из самых глупых сказок. Жир, где бы он ни был, — это системный запас энергии, который расходуется из всего тела одновременно. Организм сам решит, откуда его брать в первую очередь, а откуда в последнюю. Можно сделать 1000 скручиваний, в надежде увидеть кубики, но это только укрепит мышцы под жиром, а сам жир останется на месте», — добавила тренер.

Добиться эффекта можно только с общим дефицитом калорий, учетом белков, жиров и углеводов. А пленка — просто потеря воды через пот. Вес на весах может снизится, но жир останется на месте. Стоит выпить чашку чая, и вода в организме восполнится, а цифры на весах вернутся в стартовую точку.

Апогей отчаяния, отметила специалист, — вера в то, что волшебная таблетка (чай или жиросжигатель из спортпита) сделает всю работу. Вариация этого мифа: однодневный детокс спишет целый месяц нездорового питания. Никакой чай, БАД или крем не заменят чистой тарелки и движения. Если энергетический баланс положительный, то человек ест больше, чем потребляет, никакой сжигатель не поможет. БАДы дают небольшой прирост энергии или незначительно ускоряют метаболизм, но это ничтожно мало по сравнении с пассивным образом жизни на диване.



«Стройность и красивая фигура — это непрерывная работа с вниманием к питанию и движению. Необходимо начать питаться правильно, создавая небольшой дефицит калорий», — заключила специалист.

