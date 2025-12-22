Песков указал на развитие партнерских отношений между Россией и Азербайджаном
В России с пониманием отнеслись к решению президента Азербайджана Ильхама Алиева не принимать участия в неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге. Об этом 22 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы абсолютно с пониманием относимся. Действительно у всех глав государств очень напряженный график, тем более в декабре, в преддверии Нового года. Мы продолжаем развивать наши партнерские отношения, отношения конструктивного сотрудничества с Азербайджаном», — заявил он.
Песков также сообщил, что Азербайджан продолжает участие во всех форматах содружества.
Ранее в администрации президента Азербайджана сообщили, что Алиев не сможет присутствовать на саммите из-за плотного рабочего графика. Там также подчеркнули, что республика регулярно участвует в официальных саммитах СНГ и придает большое значение сотрудничеству в его рамках.
