Алиев не примет участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участия в неформальном саммите глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом 22 декабря сообщило агентство «АзерТАдж» со ссылкой на администрацию азербайджанского лидера.
«Глава нашего государства не сможет принять участие в неформальном Саммите глав государств СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, из-за плотного рабочего графика», — говорится в материале.
Издание поясняет, что ранее Алиев также не участвовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета, состоявшемся 21 декабря, поскольку Азербайджан не является членом Евразийского экономического союза.
В администрации подчеркнули, что республика регулярно участвует в официальных саммитах СНГ и придает большое значение сотрудничеству в его рамках.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 декабря заявил, что Ильхама Алиева ждут на неформальном саммите лидеров СНГ. Он отметил, что Москва готовится к встрече с лидером Азербайджана.
Пресс-служба Кремля 20 декабря сообщила, что президент России Владимир Путин 21–22 декабря примет участие в неформальной встрече СНГ. Уточнялось, что планируется наметить ориентиры для углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.
