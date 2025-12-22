В Москве появилось 11 всесезонных спортплощадок нового формата

В 2025 году в столице появилось 11 всесезонных спортивных площадок нового формата. Зимой их будут использовать как катки с искусственным льдом, в теплое время года они станут площадками для игры в волейбол, баскетбол и бадминтон. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

В пяти округах (САО, ВАО, ЮЗАО, ЗАО и ЮВАО) созданы хоккейные коробки площадью 1,8 тыс. кв. м. Они соответствуют стандартам КХЛ для проведения соревнований районного и городского масштаба. На остальных территориях обустроены катки площадью 800 кв. м — здесь можно проводить турниры КХЛ 3×3, тренировки и любительские игры. Лед подходит также для керлинга, мини-хоккея и фигурного катания.

Новые спортивные зоны разместили там, где раньше были устаревшие площадки или пустовали территории. «Главное достоинство новых спортивных зон — универсальность», — написал мэр. Современные технологии позволяют быстро переводить площадки из зимнего режима в летний и обратно.

Коробки оснащены прозрачными бортами из монолитного поликарбоната с защитным покрытием. Днем они почти не выделяются на общем фоне, вечером их украшает светодинамическая подсветка. В качестве покрытия использованы профессиональные материалы, которые хорошо зарекомендовали себя на Олимпийских играх в Сочи, отметил Собянин.

У каждой коробки есть зрительские трибуны, установлены четыре многофункциональные опоры — на них размещены светильники, спортивные прожекторы и проекторы для световых шоу, а также аудиосистема и видеокамеры. Кроме того, на площадках возведены павильоны с раздевалками, медицинским постом, гаражом с ледозаливочной техникой. Также в каждом помещении выделены комната охраны, туалеты, подсобки и кафе с летней верандой.



