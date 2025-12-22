СМИ узнали о владельце остановленного США танкера Bella 1
Остановленный США в Карибском море нефтяной танкер Bella 1 принадлежит компании Louis Marine Shipholding Enterprises S.A из Стамбула. Об этом 21 декабря сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информацию аналитической компании Kpler.
«Зарегистрированным владельцем судна Bella 1 является стамбульская компания Louis Marine Shipholding Enterprises S.A», — говорится в публикации.
По информации источника издания, данное судно направлялось в Венесуэлу, но развернулось, чтобы не быть обнаруженным.
Агентство Bloomberg 21 декабря сообщило, что США перехватили еще один нефтяной танкер у берегов Венесуэлы. Речь шла о Bella 1 под панамским флагом, который находился под санкциями США и направлялся в Венесуэлу.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ