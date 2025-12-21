Bloomberg сообщило о захвате США еще одного танкера у берегов Венесуэлы
США перехватили еще один нефтяной танкер у берегов Венесуэлы. Об этом 21 декабря сообщает агентство Bloomberg.
«США захватили еще один нефтяной танкер недалеко от Венесуэлы, в то время как президент Дональд Трамп усиливает нефтяную блокаду правительства [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро», — указано в материале.
Уточняется, что речь идет о танкере Bella 1 под панамским флагом, который находился под санкциями США и направлялся в Венесуэлу.
В этот же день правительство Венесуэлы обвинило США в краже и захвате частного венесуэльского нефтяного танкера, а также насильственном исчезновении его экипажа. Отмечалось, что подобное действие Венесуэла не оставит без внимания, правительство примет все надлежащие меры.
До этого, 19 декабря, Трамп сообщил, что Соединенные Штаты планируют продолжить захват венесуэльских танкеров. Он также подтвердил возможность военного конфликта и дополнительного изъятия нефтяных танкеров.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ