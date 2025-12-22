AP сообщило об отзыве глав 29 зарубежных диппредставительств

В рамках реформирования дипломатической политики США за рубежом, администрация американского президента Дональда Трампа отозвала около 30 дипломатов с должностей послов. Об этом 22 декабря сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на сотрудников Госдепартамента.

«На прошлой неделе главы миссий по меньшей мере в 29 странах были проинформированы о том, что срок их полномочий истекает в январе», — говорится в публикации.

По словам официальных лиц, те, кого затронули кадровые перестановки, не потеряют свои должности в дипломатической службе. Они смогут вернуться в Вашингтон, при желании, для выполнения других заданий.

Уточняется, что кадровые перестановки коснулись 13 стран Африки, шести стран Азии, четырех стран Европы, двух стран Ближнего Востока, двух стран в Западном полушарии и по одной в Южной и Центральной Азии.

Телеканал Sky News 18 декабря сообщил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил постоянного представителя страны при ООН Кристиана Тернера на пост нового британского посла в США. Тернер с 2023 по начало 2025 года занимал должность политического директора МИД Великобритании, после чего был назначен постпредом при ООН в Нью-Йорке, однако к исполнению обязанностей там не приступил.

