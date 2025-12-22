Ребенок погиб в результате ДТП с тремя большегрузами в Приморском крае
В результате ДТП с участием трех большегрузов в Приморском крае погиб четырехлетний ребенок. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.
Инцидент произошел на 642-м км автодороги А-370 «Уссури». Водитель атомобиля марки Toyota выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с тремя большегрузами.
«В результате дорожно-транспортного происшествия четырехлетний ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью», — говорится в публикации в Telegram-канале.
Уточняется, что на месте произошедшего работают специалисты. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
В Удмуртской Республике 21 декабря произошло столкновение автомобиля и школьного автобуса, в результате пострадали 14 человек. По информации СУ СК России по республике в результате аварии пострадали семь детей, двое сопровождающих и водитель автобуса, а также водитель и три пассажира легковой машины.
