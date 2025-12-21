В Удмуртии в результате ДТП со школьным автобусом пострадали 14 человек
В Удмуртской Республике произошло столкновение автомобиля и школьного автобуса, в результате пострадали 14 человек. Об этом 21 декабря сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по республике.
«Сегодня <…> на автодороге Ижевск – Ува вблизи деревни Точкогурт произошло дорожно-транспортное происшествие», — указано в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в результате аварии пострадали семь детей, двое сопровождающих и водитель автобуса, а также водитель и три пассажира легковой машины. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).
В Омской области 20 декабря произошла авария с участием пассажирского автобуса. По данным источника «Известий», в результате данного происшествия шесть человек погибли. В этот же день в пресс-службе главного управления МВД по региону сообщили, что причиной ДТП мог стать выезд большегруза на встречную полосу.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ