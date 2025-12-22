Жительница освобожденного группировкой войск «Центр» Красноармейска Донецкой Народной Республики (ДНР) Лариса рассказала, как боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) притесняли русскоговорящее население, а также поделилась подробностями жизни при оккупации города украинскими боевиками. Кадрами 22 декабря поделилось Минобороны России.

Свой рассказ она начала с описания событий июня 2013 года — в то лето ее мать, умирая, попросила женщину не продавать достающийся ей в наследство дом в Добропольском районе на случай, если вдруг «придется убегать». По прошествии полугода начался майдан, который был воспринят с тревогой, страхом и внутренним противоречием. Лариса поделилась, что она и ее окружение на протяжении всей жизни в глубине души ощущали связь с Россией.

Женщина, решившая остаться в освобожденном Красноармейске, уточнила, что местные жители с отвращением относились к украинским боевикам, которые размещали огневые позиции в жилых кварталах города и занимались мародерством, забирая последнее у мирных жителей.

«Честно сказать, их (украинских военных. — Ред.) люди ненавидели, им в спину плевали. Утром просыпаюсь, <...> выхожу, выглядываю: с одной стороны куча снарядов лежит <...> и с другой стороны ворот, еще мешки какие-то ящики, как я начала плакать!» — вспоминает Лариса.

Говоря об отношении к русскоговорящему населению, жительница Красноармейска делится еще одной историей с украинскими боевиками, с которыми она столкнулась, стоя в очереди за билетом в другой город, откуда ей необходимо было забрать ребенка.

«[Спрашиваю] «кто последний в очереди?», стоят как воды в рот набрали. Сегодня так и завтра так, и билетов для меня нет. <...> А потом одна женщина говорит: «Не разговаривайте по-русски», — рассказала Лариса.

После того, как она обратилась к сотрудникам бюро на украинском языке, ей тут же выдали билеты. Женщина добавила, что со слезами радости встречала российских военнослужащих, освободивших город от украинских боевиков.

В непростое время главной отдушиной для коренной жительницы города стали стихи, которых у нее скопилось несколько тетрадей. Она пишет обо всем: о России, друзьях, родственниках, природе и самом Красноармейске.

«Я дома, с доченькой опять. Да, есть Господь на белом свете, Он знает, зря страдали дети за то, что главные мужи погрязли в море зла и лжи», — воспроизвела Лариса фрагмент одного из своих лирических произведений со слезами на глазах.

Еще одна мирная жительница, Валентина, проживающая в Красноармейске, днем ранее рассказала, что горожане научились определять по звуку беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВС РФ и ВСУ. По ее словам, когда над домами показывались российские аппараты — люди не боялись: могли выходить на улицу и даже гулять, а когда на горизонте виднелся украинский дрон — либо спешили укрыться, либо, если сделать этого не удавалось, скрещивали руки на плечах, демонстрируя операторам украинских дронов отсутствие погон. По словам Валентины, порой такие действия не спасали мирных жителей от атак боевиков ВСУ.

