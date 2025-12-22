В ГД рассказали о размере ежемесячных выплат для семей с детьми в 2026 году
Размер ежемесячных выплат семьям с детьми будет рассчитываться исходя из прожиточного минимума в 2026 году и составит от 9,2 тыс. до 18,4 тыс. рублей. Об этом 22 декабря сообщил депутат Госдумы (ГД) от партии «Единая Россия» Алексей Говырин.
«Ежемесячное пособие на ребенка составит 9185 рублей при выплате в 50% прожиточного минимума, 13 778 рублей — при 75% и 18 371 рубль — при 100%», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
По словам Говырина, прожиточный минимум в 2026 году увеличится до 18,9 тыс. рублей, для детей — до 18,4 тыс. рублей, для трудоспособных граждан — до 20,6 тыс. рублей.
Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» 19 декабря сообщил, что в России с 1 января 2026 года вводятся дополнительные меры поддержки семей с детьми. Так, появится возможность получения налогового вычета в семьях, где доходы являются скромными, — из уплаченных 13% в семью будет возвращаться 7%.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ