В ГД рассказали об изменениях правил выдачи семейной ипотеки в 2026 году

Семейные пары, желающие взять семейную ипотеку, должны будут с 1 февраля наступающего года стать созаемщиками по льготной ипотеке под 6% — это позволит сделать ограниченным число потенциальных кредитов, выдаваемых на одну семью. Об этом 22 декабря заявил первый зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Супруги будут обязаны выступать созаемщиками по одному договору. Новое правило направлено на предотвращение злоупотреблений, когда супруги брали два отдельных кредита, и так называемых донорских схем», — сказал он в беседе с ТАСС.

Данный принцип, как объяснил Кошелев, также может трактоваться как «одна семья — одна льготная ипотека». Зампред объяснил, что введенное правило не позволит супругу оформить на себя ипотеку в случае, если у второго одна уже имеется. Кошелев подчеркнул, что невзирая на грядущее в феврале нововведение, у россиян остается право взять комбинированную ипотеку.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе своей пресс-конференции «Итоги года» заявил о расширении в регионах, где не возводятся новостройки или их количество мало, семейной ипотеки на приобретение жилья со вторичного рынка. Он уточнил, что семейная ипотека не только работает, но и «наполняет жизнью» строительный сектор.

В этот же день Путин сообщил, что над льготной ипотекой, предоставляемой семьям, необходимо еще поработать. Он подчеркнул, что материальная составляющая, включая доступное жилье, важна, но не менее значимо формирование в обществе ценностей семьи и родительства.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ