Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае ввели в эксплуатацию первый в мире нефтяной супертанкер на метаноле
Мир
На Украине уволили советника главы офиса Зеленского Сергея Лещенко
Армия
В Минобороны РФ рассказали об устройстве «Веревка» для уничтожения дронов ВСУ
Общество
В МВД раскрыли заставляющую россиян звонить мошенникам схему со «взломом «Госуслуг»
Общество
Психолог назвала главные причины нерешительности
Мир
Алиев не примет участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге
Мир
Песков указал на развитие партнерских отношений между Россией и Азербайджаном
Общество
Роспотребнадзор запросил данные по факту обнаружения метанола в стеклоомывателе
Общество
Начальника УМВД Магнитогорска задержали по подозрению в разглашении гостайны
Наука и техника
Истребитель Су-57 впервые взлетел с двигателем пятого поколения
Общество
В МВД предупредили об обмане с «подработкой» на продаже подарочных сертификатов
Общество
Синоптик предупредила о резком похолодании в Москве на этой неделе
Мир
В Камбодже более 500 тыс. человек покинули свои дома из-за конфликта с Таиландом
Авто
Автобренд JAC анонсировал две новинки для России
Политика
Дмитриев встретится с Путиным после возвращения в Москву из Майами
Общество
Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде по делу о мошенничестве
Спорт
Кросби стал лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга»
Сюжет:

В ГД рассказали об изменениях правил выдачи семейной ипотеки в 2026 году

Депутат Кошелев: чтобы получить семейную ипотеку в 2026, надо стать созаемщиками
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Семейные пары, желающие взять семейную ипотеку, должны будут с 1 февраля наступающего года стать созаемщиками по льготной ипотеке под 6% — это позволит сделать ограниченным число потенциальных кредитов, выдаваемых на одну семью. Об этом 22 декабря заявил первый зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Супруги будут обязаны выступать созаемщиками по одному договору. Новое правило направлено на предотвращение злоупотреблений, когда супруги брали два отдельных кредита, и так называемых донорских схем», — сказал он в беседе с ТАСС.

Данный принцип, как объяснил Кошелев, также может трактоваться как «одна семья — одна льготная ипотека». Зампред объяснил, что введенное правило не позволит супругу оформить на себя ипотеку в случае, если у второго одна уже имеется. Кошелев подчеркнул, что невзирая на грядущее в феврале нововведение, у россиян остается право взять комбинированную ипотеку.

Бремя расплаты: долги россиян по кредитам выросли рекордно за год
Почему население стало активно оформлять ссуды в октябре даже при ключевой выше 16%

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе своей пресс-конференции «Итоги года» заявил о расширении в регионах, где не возводятся новостройки или их количество мало, семейной ипотеки на приобретение жилья со вторичного рынка. Он уточнил, что семейная ипотека не только работает, но и «наполняет жизнью» строительный сектор.

В этот же день Путин сообщил, что над льготной ипотекой, предоставляемой семьям, необходимо еще поработать. Он подчеркнул, что материальная составляющая, включая доступное жилье, важна, но не менее значимо формирование в обществе ценностей семьи и родительства.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025