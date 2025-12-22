В посольстве США рассказали об отсутствии планов провести новую встречу по раздражителям
В посольстве США в РФ сообщили «Известиям», что Вашингтон и Москва так и не запланировали новую встречу по нормализации двусторонних отношений.
«США рассматривают канал двусторонних операций как конструктивную и постоянно действующую площадку для переговоров по стабилизации работы наших представительств. В настоящее время никаких предстоящих переговоров в таком формате не запланировано», — сказали в посольстве.
С начала года было проведено только два раунда консультаций по устранению так называемых раздражителей в двусторонних отношениях.
