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76% предприятий хотят индексировать зарплаты сотрудникам в 2026 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В 2026 году около 76% организаций намерены провести индексацию жалованья сотрудникам. Об этом говорится в опросе Банка России. В среднем компании хотят повысить оплату труда на уровень инфляции — 5–10%.

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В 13 регионах РФ средняя зарплата превысила 100 тыс. рублей

Сейчас на состояние бизнеса оказывают влияние различные факторы. В частности, высокая ставка увеличивает стоимость кредитов, снижает спрос на товары длительного пользования, а также повышает требования к рентабельности проектов, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Также он добавил, что налоговая нагрузка становится более ощутимой.

Впрочем, граждане могут защитить свои права. В первую очередь следует обратиться к руководству компании, посоветовала руководитель информационного отдела независимого профсоюза «Новый Труд» Мария Коледа. В случае отсутствия ответа стоит подать жалобу в Государственную инспекцию труда (ГИТ). При этом наиболее действенным способом в этой ситуации будет подача иска в суд, чтобы взыскать сумму.

«Кроме того, эффективный инструмент — коллективные действия. Работники могут инициировать обсуждение вопроса на собрании трудового коллектива или обратиться в профсоюз для переговоров с руководством. Согласованная позиция группы трудящихся часто оказывает влияние на работодателя», — уточнила Мария Коледа.

Индексация зарплат в пределах уровня инфляции для многих компаний сейчас — осознанное решение и стремление сохранить баланс, считает заместитель председателя совета директоров АО ХК «СДС» и член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бьются об оклад: 76% компаний планируют индексацию зарплат в 2026-м

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