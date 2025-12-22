Бьются об оклад: 76% компаний планируют индексацию зарплат в 2026-м

В следующем году три четверти организаций планируют проиндексировать зарплаты своим работникам, следует из последнего опроса Банка России, с которым ознакомились «Известия». В основном предприятия хотят это сделать в пределах официального уровня инфляции — на 5–10%. Умеренная индексация в 2026-м приведет к замедлению роста реальных доходов населения. Какие предприятия обязаны повышать зарплаты и что делать, если этого не происходит, — в материале «Известий».

Сколько компаний планируют поднять зарплаты

Около 76% предприятий в 2026-м планируют проиндексировать зарплаты работникам. Это следует из опроса Банка России, опубликованного в докладе о региональной экономике («Известия» его проанализировали). В целом компании хотят увеличить зарплаты на уровень официальной инфляции — на 5–10%. По данным Минэка на 15 декабря, она составила чуть больше 6%.

Для сравнения, в 2024-м этих компаний было около 75%. Но тогда часть организаций заявляла, что ориентируется на индексацию МРОТ в 16,6%. В то же время, по данным ЦБ, в прошлом году оплату труда проиндексировали порядка 93% опрошенных предприятий, в то время как в 2025-м это сделали около 83%. «Известия» направили запрос в Банк России и Минтруд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

На бизнес сейчас влияет несколько факторов. В частности, высокая ключевая увеличивает стоимость кредитов, снижает спрос на товары длительного пользования и услуги, а также повышает требования к окупаемости проектов, подчеркнул аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Кроме того, продолжил он, налоговая нагрузка становится более заметной — многие организации называют ее одним из основных факторов давления на зарплаты.

— Снижение спроса, особенно в цикличных отраслях, делает индексацию зарплат рискованной из-за того, что маржа не всегда позволяет компенсировать расходы. В ответ на эти вызовы всё больше компаний переходит на смешанную модель вознаграждения: базовая часть оклада увеличивается умеренно, а остальная часть выплат может быть переменной. Это разовые бонусы, выплаты за достижения, плюс расширенный социальный пакет, гибкий график, обучение и внутренние переводы, — пояснил эксперт.

Как в России регулируется индексация зарплат

По трудовому законодательству компании должны регулярно индексировать зарплаты сотрудникам, так как потребительские цены увеличиваются, подчеркнула начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова. Однако для компаний государственного и частного сектора правила и регулирование этой сферы отличаются, пояснила менеджер группы Kept по услугам в области управления персоналом и налогообложения физлиц Ирина Барышева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Например, для работников государственных и муниципальных учреждений индексация заработной платы считается обязательной и должна проходить каждый год. Это прописано в законе, подчеркнула юрист. Причем это должно происходить вне зависимости от финансового состояния конкретного учреждения.

То есть свобода действий в таком случае не предусмотрена, добавила Ирина Барышева. В то же время в частном секторе ситуация иная. Трудовой кодекс не устанавливает конкретного механизма повышения зарплат для работодателей, отметила Софья Лукинова. Она добавила: закон лишь обязывает предусмотреть порядок индексации в локальных нормативных актах — коллективном договоре, положении об оплате труда.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Если такие положения существуют, работодатель обязан их исполнять, то есть в отличие от госучреждения компания может установить, например, периодичность увеличения жалованья раз в два года, пояснила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. В случае, если же порядок индексации не установлен вовсе, это повод для обращения работника в Роструд, добавила Ирина Барышева.

Однако если зарплата растет другими способами — например, за счет повышений в должности или премирования, — то в таком случае закон не нарушается, сообщила Софья Лукинова. При этом повышение раз в 10 лет не заменит индексацию, это должно происходить периодически.

Куда может обратиться сотрудник для защиты своих прав

У сотрудников компаний есть несколько способов защитить свои права. По словам руководителя информационного отдела независимого профсоюза «Новый Труд» Марии Коледы, в первую очередь рекомендуется направить обращение руководству компании. Если после этого не последует никакой реакции, то можно подать жалобу в Государственную инспекцию труда (ГИТ). При этом наиболее эффективный способ в такой ситуации — обратиться с иском о взыскании невыплаченных сумм в суд.

— Кроме того, эффективный инструмент — коллективные действия. Работники могут инициировать обсуждение вопроса на собрании трудового коллектива или обратиться в профсоюз для переговоров с руководством. Согласованная позиция группы трудящихся часто оказывает влияние на работодателя, — заявила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На начало декабря 2025-го число электронных заявлений в Роструд превысило 70 тыс., и это почти в полтора раза больше, чем годом ранее (тогда было чуть меньше 50 тыс.), писали ранее «Известия». Существенно — до 26 тыс. — вырос и поток жалоб, связанных с оплатой труда: их стало в 1,6 раза больше.

Суды часто встают на сторону человека, права которого нарушены. Однако для успешного разрешения спора важно документально фиксировать все нарушения — сохранять расчетные листы, трудовой договор, локальные акты и переписку, добавила Мария Коледа.

Например, с подобной претензией в суд обратилась женщина, которая проработала в одной компании 10 лет в должности главного специалиста отдела учета и отчетности. За это время работодатель пять раз повышал ей заработную плату, однако в остальные периоды индексация не проводилась. Она потребовала доиндексировать зарплату и выплатить задолженность свыше 1,5 млрд рублей. В конце ноября стало известно, что в разбирательстве суд встал на сторону сотрудницы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Кроме того, в середине ноября сообщалось, что суд обязал Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет проиндексировать заработную плату сотруднику. Вуз не повысил зарплату, несмотря на установку сделать это с 1 октября 2024-го. В суд обратился прокурор Центрального района, после чего иск удовлетворили. Кроме того, в пользу работника взыскали 5 тыс. рублей компенсации морального вреда. В университете заявили «Известиям», что решение суда по срокам не вступило в законную силу, его будут обжаловать.

Кто ощутит рост зарплат на 5–7%

Индексация в пределах инфляции для многих компаний сегодня — это осознанный выбор и попытка сохранить баланс, полагает зампредседателя совета директоров АО ХК «СДС», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина.

— В таком случае речь идет не о щедрых жестах, а о чувстве справедливости — о том, чтобы сотрудники не ощущали обесценивания своего труда. То есть когда работодатель регулярно пересматривает уровень оплаты, то у людей появляется уверенность в завтрашнем дне, а в долгосрочной перспективе это работает куда эффективнее любых разовых повышений, — пояснила эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Для сотрудников с доходами, близкими к МРОТ (с января он составит 27 093 рубля), рост зарплат на 5–7% станет ощутимой поддержкой, уверен ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. При этом для работников с доходами выше среднего такая индексация лишь частично компенсирует инфляцию, накопившуюся за последние два года. Ключевая проблема — не столько в размере разовой прибавки, сколько в разрыве между номинальным и реальным ростом доходов: по прогнозу Банка России, в 2026 году реальная заработная плата увеличится лишь на 2,7%, тогда как в 2025-м этот показатель составит 4,1%.