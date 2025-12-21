 
$
 
$
Главное

Отставить барьеры: экономика ЕАЭС выросла на 13% в условиях внешнего давления

На саммите в Петербурге лидеры объединения обсудили, как активизировать торговлю между собой и с другими странами
Фото: РИА Новости/POOL/Сергей Булкин
Доля расчетов в нацвалютах между странами ЕАЭС достигла 93%, заявил Владимир Путин 21 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. За время работы объединения объем взаимных прямых инвестиций превысил $20 млрд. Совокупный ВВП стран ЕАЭС в 2020–2024 годах увеличился на 11%, а по итогам нынешнего прибавит еще 2%. При этом лидеры обсудили и вызовы — Александр Лукашенко заметил, что нужны решительные шаги для снижения импорта сельхозпродукции. Касым-Жомарт Токаев призвал устранить оставшиеся барьеры во взаимной торговле. На заседании отмечалось, что всё больше стран хотят сотрудничать с ЕАЭС. С кем объединение заключило новое торговое соглашение и что будет на следующем саммите — в материале «Известий».

Как Петербург встретил саммит ЕАЭС

В Санкт-Петербург 21 декабря слетелись лидеры со всего СНГ: ближайшие дни их ждет плотная программа — так всегда бывает в конце декабря. В первый день — участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Перед ним Владимир Путин успел встретиться и переговорить тет-а-тет с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и белорусским лидером Александром Лукашенко. Несмотря на слаженное взаимодействие Москвы и Минска, политикам всегда есть что обсудить. Президент России признался, что смотрел в прямом эфире выступление белорусского коллеги перед Народным собранием республики — оно длилось почти пять часов. Лукашенко, кстати, приехал не с пустыми руками — в подарок Путину он привез впечатляющую картину с пейзажами Валаама, которую хотел подарить еще в его день рождения, 7 октября.

еаэс
Фото: ТАСС/Александр Казаков

Тем временем главы государств ЕАЭС начали съезжаться в президентскую библиотеку имени Бориса Ельцина. Среди них — премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Первым делом переговорили в узком составе. Слово на правах хозяина площадки взял Владимир Путин.

— Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, прочно утвердившегося в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, продолжает поступательно развиваться. Расширяются взаимные торговые, инвестиционные обмены, углубляются кооперационные связи участников объединения, — сказал Владимир Путин.

Председательство в ЕАЭС в 2026 году перейдет к Казахстану, а пока этот «пост» — у Белоруссии. Александр Лукашенко модерировал заседание и первым делом поблагодарил российского коллегу за хорошую организацию и «отсутствие проблем с передвижением» у делегаций. Что, впрочем, немудрено, ведь для этого события центральные улицы Санкт-Петербурга перекрыли. В итоге в городе образовались пробки. Также петербуржцы жаловались на проблемы с мобильным интернетом.

После общения в узком кругу лидеры стран ЕАЭС перешли к заседанию в расширенном формате — к ним присоединился Шавкат Мирзиёев, глава Узбекистана — наблюдателя при ЕАЭС. И это не случайно — внешнеторговый оборот государства с членами союза за последние четыре года вырос почти вдвое, заметил политик. Ташкент были бы рады видеть в качестве полноправного участника объединения, намекнул Александр Лукашенко.

еаэс
Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Он отметил, что в Азии, а также в Африке есть много стран, торговля с которыми могла бы укрепить союз. И число желающих сотрудничать с ЕАЭС растет. Уже вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли с Ираном, заключены они с ОАЭ, Монголией. По окончании заседания страны подписали и соглашение о ЗСТ с Индонезией: как ожидается, оно обнулит пошлины на 94% экспорта государств союза в республику.

Коридорная система: ЕАЭС и Иран доведут до конца развитие МТК «Север – Юг»
Какие страны могут присоединиться к проекту

Международное позиционирование ЕАЭС очень важно в контексте усиления организации, подчеркнул «Известиям» глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

— Подписание соглашений с другими государствами усиливает не только нас, но и наших союзников. Глобального Юга, как мы говорим. И то, что во время председательства Белоруссии подписано третье соглашение, мы считаем несомненным успехом, — сказал он.

Итоги и перспективы работы ЕАЭС

В условиях колоссального внешнего давления страны ЕАЭС активно развивают свою экономику. В 2020–2024 годах ВВП союза вырос на 11%, промышленность — на 15%, сельское хозяйство — на 10%. Тенденция сохранилась и в 2025 году: совокупный ВВП стран ЕАЭС по его итогам увеличится на 2%. Чемпионом среди стран «пятерки» в этом плане стала Киргизия. Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова и всю его команду с более чем 10-процентным ростом ВВП в 2025 году.

рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

При этом во всех государствах союза растет заработная плата, а уровень безработицы остается минимальным. Объем взаимных прямых инвестиций стран ЕАЭС превысил $20 млрд, добавил президент Казахстана. Этому способствовала в том числе устойчивая и независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура. Так, доля расчетов в нацвалютах уже составляет 93%, сказал президент России.

На заседании затрагивались и вопросы двусторонних отношений. Например, Никол Пашинян поблагодарил Ильхама Алиева за разблокировку перевозок грузов в Армению через Азербайджан, что открывает новые перспективы для торговли. На этом фоне последний отметил начало нового мирного этапа в отношениях Еревана и Баку.

— ЕАЭС становится ключевой площадкой, которая не дает ввести Россию в экономическую изоляцию. Скорее всего, без выстроенного сотрудничества в союзе было бы сложнее выдерживать санкционное давление, — сказал «Известиям» политолог Дмитрий Еловский.

санкции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Противодействие экономическому давлению — это сейчас одно из ключевых направлений работы, считает эксперт. Казахстан, Узбекистан и другие страны вынуждены лавировать между Глобальным Востоком, Югом и Западом, чтобы сохранять свой экономический суверенитет.

«Орешник» и санкции: президент Белоруссии обозначил главные ориентиры
В фокусе внимания — противостояние с ЕС, развитие союзнических отношений с Россией и диалог с США

По словам белорусского президента, одностороннее закрытие национальных рынков осуществляется уже не только традиционными способами (такими как запрет ввоза, вывоза или введение лицензирования), но и с помощью цифровизации. Минск инициировал рассмотрение этого вопроса хотя бы на уровне разработки рекомендаций, но здесь страны — участники объединения пока не особо продвинулись.

— Мы пересматриваем базовые договоренности 2014 года, зафиксированные в договоре о союзе, переносим сроки формирования общих энергетических рынков, лекарственных средств и медицинских изделий, констатируем неготовность всех стран присоединиться к единому финансовому рынку. К имевшимся проблемам с беспрепятственным перемещением товаров во взаимной торговле добавляем новые, — сказал Лукашенко.

торговля
Фото: ТАСС/Денис Викторов

Страны ЕАЭС должны приступить к устранению административных барьеров во взаимной торговле, а также ограничений на перемещение на внутренних границах стран-членов, добавил Касым-Жомарт Токаев.

— В прямом смысле слова — километровые очереди при перемещении транспорта на границах, — указал казахстанский лидер.

Следующий саммит ЕАЭС пройдет 28–29 мая как раз в Астане. Приоритетом для объединения станет укрепление транспортного каркаса союза, заявил президент России.

Прямой эфир