Глава МО Бельгии пошутил о поездке на Украину в поздравлении премьер-министра

Фото: Global Look Press/James Arthur Gekiere
Глава министерства обороны Бельгии Тео Франкен 21 декабря пошутил о поездке на Украину в поздравлении с днем рождения бельгийского премьер-министра Барта Де Вевера.

Ранее в этот день Франкен опубликовал пост с поздравлением в X (бывш. Twitter), сопроводив его словами о поездке на Украину и совместной фотографией с премьер-министром.

«В программе премьер-министра в эти дни визита на Украину нет, мы имеем дело с шуткой ко дню рождения премьер-министра», — сказал дипломатический источник в Брюсселе, слова которого приводит ТАСС.

Сбить с долгу: бельгийский бизнес рискует из-за кредита Киеву за счет РФ
Конфискация замороженных активов РФ может стоить компаниям до €1,6 млрд

Де Вевер 18 декабря в ходе пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза (ЕС) пошутил, что ему нужно ехать на дачу в Санкт-Петербург. Он отметил, что на даче соседствует с актером Жераром Депардье, а через дорогу живет бывший президент Сирии Башар Асад. В завершение своей шутки Де Вевер добавил, что, возможно, он сможет стать мэром.

