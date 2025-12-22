Глава МО Бельгии пошутил о поездке на Украину в поздравлении премьер-министра
Глава министерства обороны Бельгии Тео Франкен 21 декабря пошутил о поездке на Украину в поздравлении с днем рождения бельгийского премьер-министра Барта Де Вевера.
Ранее в этот день Франкен опубликовал пост с поздравлением в X (бывш. Twitter), сопроводив его словами о поездке на Украину и совместной фотографией с премьер-министром.
«В программе премьер-министра в эти дни визита на Украину нет, мы имеем дело с шуткой ко дню рождения премьер-министра», — сказал дипломатический источник в Брюсселе, слова которого приводит ТАСС.
Де Вевер 18 декабря в ходе пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза (ЕС) пошутил, что ему нужно ехать на дачу в Санкт-Петербург. Он отметил, что на даче соседствует с актером Жераром Депардье, а через дорогу живет бывший президент Сирии Башар Асад. В завершение своей шутки Де Вевер добавил, что, возможно, он сможет стать мэром.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ