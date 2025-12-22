Уходный дом: что могло привести к массовому отравлению пенсионеров в Видном

Виновным в массовом отравлении пожилых людей в подмосковном пансионате, расположенном в деревне Дроздово, неподалеку от Видного, грозит до 10 лет лишения свободы, полагают юристы. Число отравившихся уже достигло 54 человек, 45 пенсионеров госпитализировано, трое скончались. Суд приостановил работу организации на три месяца, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пострадавшие рассказали «Известиям», что еда в пансионате им никогда не нравилась, она могла готовиться в подвале. А само учреждение, где жило более 70 постояльцев, располагалось в деревне без центральной канализации и водопровода.

Что случилось в пансионате

В подмосковной деревне Дроздово рядом с городом Видное 19 декабря произошло массовое отравление в частном пансионате для пожилых людей «Долгожитель». Всего в учреждении находилось 72 человека, 54 из них госпитализированы, трое скончались. Возраст пострадавших варьируется от 74 до 94 лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По информации «Известий», недомогание у постояльцев началось после завтрака. Целый день пожилые люди терпели нарастающую боль и только вечером персонал пансионата вызвал скорую помощь. На вопрос, чем же кормили пенсионеров, журналистам в «Долгожителе» отвечать отказались.

— Каждые пять минут, десять, заходит скорая помощь. Мигалки кругом. Едут, едут, едут, — рассказал «Известиям» местный житель о том, что происходило у здания пансионата вечером в пятницу.

Следственный комитет и Управление Роспотребнадзора по Московской области проводят расследование причин массового отравления. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сотрудники ГСУ СК проводят следственные действия в рамках расследования уголовного дела об отравлении постояльцев пансионата Фото: ГСУ СК России по Московской области

«Следователями и криминалистами регионального СК России проведен осмотр пансионата, изъята необходимая документация, а также взяты образцы продуктов и посуда», — сообщили в региональном управлении СК.

Также проводятся допросы руководства учреждения и постояльцев.

Деятельность пансионата приостановлена на 90 суток — такое решение 20 декабря принял Видновский городской суд Московской области. Как следует из сообщения суда, отравление постояльцев произошло из-за допущенных руководством нарушений закона. ООО «Патронаж» признано виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Известия» направили запрос в региональное управление Роспотребнадзора относительно возможных причин произошедшего, но на момент публикации ответ не получен.

Условия проживания в «Долгожителе»

ООО «Патронаж» было зарегистрировано в Москве в 2021 году. Компания работает в сфере медицинских услуг, одно из направлений деятельности — именно уход с обеспечением проживания. В 2024 году выручка компании увеличилась на 51% по сравнению с 2023 годом и составила 3,1 млн рублей. Чистая прибыль выросла на 26% до 378 тыс.

Стандартная стоимость размещения пожилого человека в «Долгожителе», согласно данным на официальном сайте — от 1300 рублей в сутки в пятиместном номере до 2100 рублей в двухместном. Здесь же опубликованы заверения, что за постояльцами пансионата организован круглосуточный уход, администрация заботится об организации их досуга. Впрочем, на кадрах, снятых в доме уже после происшествия, видно, что, например, в одном из номеров прямо посреди комнаты стоит дополнительное спальное место, причем это не удобная для пенсионера кровать, а обычная раскладушка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Съемочная группа «Известий» обратила внимание и на то, что мусорные баки пансионата переполнены, что может говорить о возможных санитарных нарушениях.

Согласно сайту организации, в пансионате предусматривалось пятиразовое сбалансированное питание, «которое удовлетворяет потребности организма в белках, жирах, углеводах, микроэлементах», а для приготовления блюд «используются мясо и рыба нежирных сортов».

Впрочем, пациенты, попавшие в больницы, говорят, что еда в пансионате была не такой хорошей, как ее описывают на официальном сайте.

— По поводу еды: она мне никогда не нравилась. Я всегда говорила, что рано или поздно кто-нибудь отравится, и вот большие неприятности, — заявила одна из пострадавших.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Она также предположила, что сосиски и пельмени, которыми их кормили, «могли лепить в подвале» дома.

Люди, которые живут рядом с пансионатом, говорят, что проблем и конфликтов с заведением не было. Но обращают внимание, что трехэтажный (два жилых и большой цокольный) пансионат располагался на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства и по документам, вероятно, был именно частным домом, а отнюдь не медицинским учреждением.

— Люди покупают участки под ИЖС, потом вместо частного дома строят вот такую халабуду, которую они называют пансионатом. Канализации нет, центрального водоснабжения у нас нет, фельдшерско-акушерских пунктов на шесть деревень нет... Неудивительно, что это произошло, — сказала одна из местных жительниц.

Что грозит владельцам «Долгожителя»

В таких делах чаще всего к ответственности привлекают генерального директора организации и должностных лиц, отвечающие за организацию питания, отметила судебный юрист Любава Трофимова. Также могут привлечь и поставщиков, если будет доказана вина с их стороны.

— Следствию будет необходимо отличить причину смерти от общего тяжелого состояния, вызванного возрастом и хроническими заболеваниями, — сказала она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, виновным грозит до десяти лет лишения свободы, добавила адвокат по уголовным делам, управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.

Расследования таких дел, как отмечают юристы длятся долго.

— По делам о массовом отравлении с большим количеством пострадавших и экспертиз фактически 6–12 месяцев расследования — нередкая практика, — отметила Любава Трофимова. — От поступления дела в суд до приговора по подобным делам может пройти от нескольких месяцев до двух лет и более.

Как вести себя при отравлении

Кишечные инфекции чаще всего не требуют лечения и проходят самостоятельно на фоне достаточного выпаивания, соблюдения режима и симптоматической терапии по назначению врача, пояснила гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center Ольга Горячева.

— Но есть группа пациентов, которые требуют более пристального внимания и для кого кишечная инфекция чаще будет иметь ряд осложнений, иногда, к сожалению, летальных, — добавила эксперт.

Фото: Global Look Press/Ilya Moskovets

К этой группе относятся дети младшего грудного возраста и пожилые люди старше 65 лет, в силу их особенностей пищеварительной, иммунной систем, а также дополнительных сопутствующих и ухудшающих течение острых заболеваний состояний.

Поэтому, по ее словам, люди старше 65 лет, особенно с осложненными другими диагнозами, при наличии симптомов кишечной инфекции, должны немедленно обратиться к врачам.

— Особенно важно видеть красные флаги и отмечать повышенную немотивированную утомляемость, слабость, потерю веса, отказ от еды, учащение стула, которое не поддается купированию, подъем температуры без видимых причин, кровь в стуле, рвота, — заявила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Таким пациентам может быть назначена врачом терапия в том числе антибиотиками и другими препаратами. Отпускать течение кишечной инфекции на самотек ни в коем случае нельзя.