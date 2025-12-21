В НЦ «Россия» прошло театральное представление фестиваля «Зимние волшебники»

В национальном центре «Россия» 21 декабря прошло театральное представление в рамках фестиваля «Зимние волшебники».

«Очень много здесь народов, много культур, и мы придумали фестиваль «Зимние волшебники» для того, чтобы показать детям и рассказать все эти истории так, чтобы они поняли», — поделился в беседе с «Известиями» актер, сыгравший кудесника.

По его словам, участникам представления хотелось объяснить детям, что в России есть не только Дед Мороз, но и много других разных «зимних волшебников».

«Здорово, просто замечательно. Ребятишки такие веселые, озорные. У них глазки искорками светятся, лица улыбками озаряются. Для меня, старика — это самый лучший подарок в преддверии Нового года», — рассказал Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга.

Начальник управления общественных проектов государственного фонда «Защитники Отечества» Михаил Артамонов 20 декабря сообщил о старте в Музее Победы новогоднего проекта «Елка Победы». По его словам, количество участников проекта каждый год увеличивается. В текущем году мероприятие посетит свыше 1 тыс. детей из 38 регионов.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ