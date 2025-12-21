Путин указал на существенные дивиденды от участия в работе ЕАЭС
Участие в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приносит существенные дивиденды, в том числе экономические. Об этом 21 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
«Мы констатировали, что участие в работе ЕАЭС приносит серьезные дивиденды, в том числе связанные с ускоренным ростом промышленного производства, экономики в целом, расширяет возможности для общения граждан между собой», — сказал глава государства.
Он добавил, что эффект от этого сотрудничества является позитивным, но отметил, что каждое государство должно тщательно анализировать все аспекты, связанные с национальной работой в рамках союза.
Президент РФ выразил благодарность всем участникам встречи за отклик на предложение и за участие в заседании, которое прошло в Санкт-Петербурге.
В пресс-службе Кремля 20 декабря сообщили, что Путин 21–22 декабря примет участие в неформальной встрече лидеров стран, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ), в Санкт-Петербурге. В ходе заседания запланировано обсуждение актуальных вопросов деятельности ЕАЭС.
