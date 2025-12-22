Дать на добро: как безопасно делать пожертвования перед Новым годом

Перед Новым годом россияне традиционно активно занимаются благотворительностью, однако в этот период заметно растет и число мошеннических схем, рассказали «Известиям» представители крупнейших банков и фондов. Злоумышленники создают поддельные сайты и страницы в соцсетях, собирают деньги от имени известных организаций, используют фишинг и похищают платежные данные. Также распространены сборы на личные карты, в том числе через взломанные аккаунты. В 2025 году появились и новые форматы обмана — фейковые «елки желаний» и схемы с использованием ИИ. Эксперты советуют переводить средства только через официальные сайты фондов или банковские приложения в разделе «Благотворительность» — такой есть, например, у Т-Банка. Как понять, насколько надежен фонд, и почему перед праздниками делать добро особенно эффективно — в материале «Известий».

Почему растут пожертвования перед Новым годом

Период праздников и семейного общения усиливает внимание к базовым ценностям, и многие задумываются о том, что у кого-то этих простых, но важных вещей нет, отметила директор по фандрайзингу благотворительного фонда «Большая перемена» Елизавета Паршина.

Эта сезонность отражается и в цифрах: в декабре увеличивается не только число пожертвований, но и их общий объем. Обычно прирост составляет 20–30% по сравнению со средними ежемесячными показателями, поделилась вице-президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Анна Виноградова.

Чаще всего пожертвования носят разовый характер и совершаются онлайн, также нередко проходят корпоративные сборы, рассказала Елизавета Паршина. В преддверии праздников фонды дополнительно запускают специальные новогодние акции.

Так, фонд «Большая перемена», который помогает сиротам, подросткам с особенностями здоровья, приемным семьям и молодым взрослым из социальных домов, участвует в проекте Т-Банка «Курс добра». В рамках инициативы финорганизация удваивает все пожертвования своих клиентов в пользу фонда без ограничений по сумме, поэтому каждый разовый перевод фактически становится вдвое больше, подчеркнула Елизавета Паршина.

Амбассадором «Большой перемены» в проекте стал актер театра и кино, заслуженный артист России Максим Матвеев. Он посетил фонд и провел сессию вопросов-ответов с ее сотрудниками и воспитанниками, а также продолжит поддерживать организацию в дальнейшем.

При этом есть надежда, что будет расти и число подписок на регулярные пожертвования, добавила она. Например, сейчас фонд собирает средства на масштабный и долгосрочный проект — открытие 20 образовательных центров в регионах для детей и подростков в трудной жизненной ситуации, который потребует устойчивой поддержки.

Новые центры появятся в Ижевске, Тюмени, Тольятти и других городах, где детям особенно не хватает системной педагогической помощи. Там они смогут заниматься по индивидуальным образовательным программам, получать поддержку педагогов, кураторов, логопедов и психологов, готовиться к экзаменам и учиться выстраивать отношения со сверстниками и взрослыми.

Результаты в образовании детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, не бывают быстрыми, однако такие проекты становятся вкладом в будущее общества, добавила Елизавета Паршина.

В этом году новогоднюю акцию «Дарите навыки вместо игрушек» также проводит благотворительный фонд «Дети наши», который помогает детям с тяжелыми заболеваниями. В рамках инициативы предлагается делать пожертвования не на подарки, а на обучение, рассказала директор организации Наталья Петрова.

По ее словам, из года в год фонд фиксирует рост числа людей, поддерживающих его работу. Это говорит о том, что миссия организации находит отклик, а сообщество вокруг него становится более сплоченным и активным.

Кроме того, заметную роль в развитии благотворительности играют корпоративные активности и сборы. Многие компании вовлекают сотрудников в такие инициативы, что дает людям возможность участвовать в добрых делах и чувствовать свою причастность к социально значимым проектам, добавила эксперт.

Какие схемы с благотворительностью используют мошенники

В период новогодних праздников, когда люди активнее откликаются на призывы о помощи, возрастает и риск мошенничества. В такое время особенно важно соблюдать правила цифровой гигиены и внимательно относиться к онлайн-пожертвованиям, отметил старший вице-президент, руководитель блока информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо.

Основные угрозы связаны с фишинговыми сайтами-клонами, которые мошенники создают для кражи банковских данных, а также со сборами в соцсетях от непроверенных личных аккаунтов. Эти риски особенно актуальны в преддверии праздников, когда уровень доверия и готовность помогать выше обычного, рассказал аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

Мошенники умело играют на сочувствии и желании людей помочь. Они тщательно копируют оформление и стиль официальных ресурсов, используют реальные истории, данные и фотографии действительно существующих больных или нуждающихся, что делает обман максимально правдоподобным, пояснил аналитик данных «Координационного центра доменов .RU/.РФ» Евгений Панков.

Есть и риски, характерные именно для благотворительной сферы. Среди них — сбор средств на личные банковские карты без прозрачной отчетности и подтверждающих документов, а также эмоциональное давление и апелляция к срочности («нужно сегодня», «последний шанс до Нового года»), рассказала руководитель отдела корпоративных продаж «Телеком биржи» Дина Фомичева. По ее словам, искусственно создаваемая спешка заметно снижает критичность мышления.

Среди новых мошеннических схем — фиктивные новогодние сборы средств якобы для участников СВО, предупредил Евгений Панков. В таких случаях используются фишинговые сайты и рассылки в мессенджерах: они выглядят убедительно, апеллируют к сильным эмоциям и используют корректную лексику, однако собранные средства до адресатов не доходят и оседают у злоумышленников.

За последний год также появились поддельные «елки желаний», а мошенники стали активнее применять технологии искусственного интеллекта — фейковые фотографии, видео и голосовые сообщения якобы от нуждающихся, добавила Дина Фомичева. При этом по-прежнему используются и классические методы: взломы аккаунтов реальных людей или фондов с последующей рассылкой просьб о срочной помощи, а также публикации ложных отчетов.

К числу новых тенденций относится и использование нейросетей и дипфейков для создания видеообращений от имени известных людей или волонтеров, а также запуск поддельных интернет-магазинов «благотворительных» товаров. В таких проектах сбор средств маскируется под покупку сувениров, добавил Алексей Лоссан.

Как помогать людям и не попасться на уловки мошенников

Чтобы не стать жертвой мошенников, важно в первую очередь убедиться в реальности сбора и организации, которая его проводит, отметил Евгений Панков из «Координационного центра доменов .RU/.РФ». Он советует найти официальный сайт фонда, проверить наличие информации о сборе и при необходимости уточнить детали по указанным контактам.

Эксперт также рекомендует сверять платежные реквизиты с официальными данными организации, в том числе через Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) на сайте ФНС. Пожертвования должны перечисляться на расчетный счет фонда, а не на карты физлиц — такие переводы остаются одним из главных признаков мошенничества.

Не стоит поддаваться и эмоциональному давлению, когда сбор подается как «срочный» или «последний шанс». Лучше потратить время на проверку, чем перевести деньги злоумышленникам, подчеркнул Евгений Панков.

Дополнительным инструментом проверки может стать анализ домена: важно, чтобы он был зарегистрирован на саму благотворительную организацию и работал не первый год. А если просьба о помощи приходит от знакомых, стоит связаться с ними напрямую и убедиться, что их аккаунт не взломан, подчеркнул эксперт.

Переводить средства стоит только через защищенные сайты фондов — адрес страницы должен начинаться с https, а не с http, — а также через банковские приложения или проверенные платежные шлюзы, советует Дмитрий Миклухо из ПСБ.

По его словам, также полезно дополнительно изучить информацию об учредителях и руководстве организации: открытые данные можно найти через поиск в СМИ и соцсетях. Еще один важный момент — серьезные благотворительные фонды не собирают пожертвования на улицах. Более 200 ведущих фондов России подписали декларацию, осуждающую такой способ сбора средств, поделился эксперт.



Еще один совет — поддерживать проверенные фонды, которые прошли верификацию у крупных игроков, получают гранты и пользуются поддержкой бизнеса. Как правило, такие организации уже прошли несколько уровней проверок, работают прозрачно и безопасно, отметила Елизавета Паршина из фонда «Большая перемена».

По ее словам, делать пожертвования стоит через официальные сайты фондов или проверенные агрегаторы — например, банковские сервисы и крупные краудфандинговые платформы. В частности, в приложении Т-Банка действует благотворительный проект «Курс добра», направленный на долгосрочную поддержку системных и инфраструктурных проектов ведущих фондов России. Его ключевая механика — удвоение пожертвований клиентов без ограничений по сумме, а фонд-партнер меняется раз в два месяца по принципу ротации.

Участниками инициативы уже становились фонды «Жизнь как чудо», «Антон тут рядом» и «Вера». С июня 2025-го в рамках проекта благотворительным организациям на их цели было передано более 450 млн рублей:

Фонд «Жизнь как чудо» направил поддержку на раннюю диагностику наследственных заболеваний печени у детей, проведение углубленных генетических исследований и обучение врачей в федеральных медицинских центрах;

Фонд «Антон тут рядом» реализует проекты системной помощи людям с аутизмом, включая открытие первого в Санкт-Петербурге ресурсного центра поддержки;

Фонд «Вера», благодаря участию в проекте, развивает сеть региональных служб паллиативной помощи, помогая неизлечимо больным людям и их семьям получать профессиональную поддержку на дому и в стационарах по всей стране.

Следующим партнером станет фонд «Онкологика», который помогает людям с раком.

В пресс-службе Сбербанка также рассказали о возможности использовать сервисы финорганизации для поддержки различных НКО — ими уже пользуются около 9 млн благотворителей. Аналогичные инструменты для пожертвований есть и у Альфа-банка. Как рассказала директор по бренду и благотворительности кредитной организации Кристина Вдовина, в сервисах банка собраны реквизиты проверенных фондов, поэтому, делая пожертвования через них, можно быть уверенными, что средства дойдут по назначению.