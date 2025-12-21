Губерниев назвал странной реакцию Галлямова на утренний звонок журналистки

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев 21 декабря назвал странным поведение фигуриста Александра Галлямова в ответ на утренний звонок журналистки, после которого спортсмен оскорбил девушку.

«Вообще странное поведение фигуриста. <…> Если говорить совсем серьезно, то ну, слушайте. Тебя разбудили. Взрослый мальчик уже. Научись в конце концов ставить телефон на беззвучный режим», — сказал Губерниев в беседе с «Известиями».

По его словам, никто не имеет права разговаривать так с людьми. Действия Галлямова напомнили «детский сад», спортсмену должно быть стыдно за такое поведение, добавил Губерниев.

Ранее в этот день Галлямов раскритиковал журналистку и пригрозил «засветить» ее номер за ранний звонок после завершения чемпионата России. Звонок поступил Александру в 9:54, журналистка хотела получить комментарий по поводу публикации спортсмена о том, что «пора вешать коньки на гвоздь».

