Стали известны личности пассажиров потерпевшей крушение в Мытищах лодки

На перевернувшейся в мытищинском яхт-клубе лодке находилось шесть человек, включая погибшего экс-лидера объединенной преступной группировки (ОПГ) «Солнцевские» Виктора Аверина. Об этом 21 декабря сообщил источник «Известий».

По его данным, на судне находились адвокат Виктор Перекатов и азербайджанский бизнесмен Шамистан Исмаил Оглы Алиев, телохранитель Иван Абрамушин и 18-летняя модель Екатерина Леонова. Также там был Виктор Хмарин-старший, который получил переохлаждение и ушибы.

Предварительно, они возвращались в яхт-клуб с осмотра лесного участка в Пестово на берегу одноименного водохранилища. Причиной крушения судна мог стать его контакт со льдом, однако что именно произошло — точно неизвестно. Лодка до сих пор находится в перевернутом состоянии.

Источник «Известий» 20 декабря сообщил о гибели одного человека в подмосковном яхт-клубе. Отмечалось, что остальные пассажиры были эвакуированы. Позднее, 21 декабря, подтвердилась гибель Аверина при опрокидывании лодки.

