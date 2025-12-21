Лидер ОПГ «Солнцевские» Аверин погиб при крушении лодки в яхт-клубе под Москвой
Гибель бывшего лидера московской организованной преступной группы (ОПГ) «Солнцевские» при опрокидывании лодки в столичном яхт-клубе подтвердилась. Об этом 21 декабря сообщил источник «Известий».
«Тело Аверина водолазы подняли поздней ночью», — указал собеседник.
Кроме того, по данным источника, на лодке находились еще три человека, среди которых был отец гендиректора «Русгидро» Виктора Хмарина — бизнесмен Виктор Хмарин-старший. Жизни трех пассажиров судна, как уточнил источник, ничто не угрожает.
Источник «Известий» 20 декабря сообщил о гибели одного человека в подмосковном яхт-клубе. Согласно предварительным данным, в результате крушения погиб бизнесмен Виктор Аверин, известный также как Авера-старший. В прошлом он был одним из лидеров солнцевской организованной преступной группировки (ОПГ).
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ