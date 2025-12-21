Путин поблагодарил Лукашенко за высокую оценку российско-белорусских отношений

Президент России Владимир Путин 21 декабря на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко поблагодарил его за высокую оценку качества российско-белорусских отношений.

«Хочу вас поблагодарить за высокую оценку качества наших российско-белорусских отношений, обратил внимание на ту теплоту, с которой вы говорили о России, о наших отношениях. Уверен, что и в России многие на это обратили внимание», — отметил Путин.

Он добавил, что перед встречей с Лукашенко, беседовал с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, который подробно рассказал о работе между правительствами РФ и Белоруссии. По словам российского президента, правительства работают между собой очень плотно.

«Фактически никаких вопросов, требующих нашего внимания, почти нет. Но тем не менее всегда находится то, о чем нужно поговорить», — отметил Путин.

Лукашенко в свою очередь отметил, что Белоруссия и Россия реализуют все договоренности, начиная от военно-технического и военно-оборонного сотрудничества и заканчивая экономикой.

Ранее, 19 декабря, Путин в ходе «Итогов года» заявил, что Россия и Белоруссия тесно сотрудничают друг с другом по вопросам безопасности Союзного государства. Он добавил, что военнослужащие России и Белоруссии регулярно проводят совместные учения, а оборонные ведомства плотно сотрудничают друг с другом.

В этот же день президент Лукашенко сообщил о заступлении «Орешника» на боевое дежурство в республике. Белорусский лидер также опроверг информацию о размещении комплекса в Слуцке, уточнив, что данные о месте его дислокации не соответствуют действительности.

