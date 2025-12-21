Реклама
Пройденный этап: трое российских саночников выполнили олимпийские критерии

На Кубке мира в Лейк-Плэсиде наша команда выступила в усеченном вдвое составе, но отобралась на Игры
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Этап Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде стал первым для российских саночников за последние четыре года. В США наша команда приехала в составе из шести спортсменов, однако до начала соревнований троих из них исполком международной федерации лишил нейтрального статуса. «Известия» рассказывают, какой путь проходят российские сани в отборе на Олимпиаду.

Сквозь барьеры

Всего в отборочном цикле на Олимпийские игры пять квалификационных этапов. Пока на каждом из них россияне сталкиваются с новыми барьерами и проблемами.

К открывающим квалификацию соревнованиям в Кортине-Д’Ампеццо нейтральные статусы не получили спортсмены, выступающие в двойках. В международной федерации (FIL) посчитали, что это командный вид, а значит, допуск к соревнованиям, даже в нейтральном статусе, противоречил бы рекомендациям МОК.

К тому же не прошли проверку два лидера сборной у мужчин-одиночников — Роман Репилов и Семен Павличенко. Первый, впрочем, сейчас находится в СИЗО в Красноярске. Его обвиняют в присвоении 11 млн рублей — бюджетных средств, предназначавшихся на покупку спортивных саней. Павличенко же, по словам главы Федерации санного спорта России Наталии Гарт, не допустили из-за каких-то слов в одном из интервью.

В результате в Италию на отбор поехали шестеро россиян: София Мазур, Дарья Олесик, Ксения Шамова, Александр Горбацевич, Матвей Пересторонин и Павел Репилов.

После соревнований в Кортине наша команда пропустила первый этап Кубка мира в Винтерберге, который не являлся отборочным, и отправилась оформлять документы для поездки на североамериканские этапы в Парк-Сити и Лейк-Плэсиде. Процесс получения виз не быстрый, и в первый город россияне не успели. Зато прилетели на этап в Лейк-Плэсиде. Вот только вскоре появилась очередная неприятная новость. Международная федерация лишила нейтральных статусов Александра Горбацевича, Софию Мазур, Ксению Шамову, а также тренера Артема Петракова.

Американские горки: трех российских саночников не пустили на отборочные старты в США
Перед этапом Кубка мира в Лэйк-Плэсиде Международная федерация засомневалась в нейтральности наших спортсменов

«FIL была вынуждена изменить нейтральный статус для различных спортсменов и тренеров из России, основываясь на новых и ранее неизвестных фактах. Комиссия по AIN подробно изучила обвинения и обсудила их в индивидуальном порядке с Международным олимпийским комитетом», — сообщили ТАСС в организации.

Федерация санного спорта России подала апелляцию на это решение в Арбитражный суд FIL, однако ее отклонили.

Объективная реальность

Этап в Лейк-Плэсиде был третьим в календаре Кубка мира, но для нас — первым за четыре года. Так как никакого рейтинга у россиян не было, предстояло еще пройти отбор через Кубок наций. С этой задачей все трое саночников справились. Матвей Пересторонин занял в квалификации третье место, Дарья Олесик — четвертое, Павел Репилов — пятнадцатое.

На соревнованиях в рамках Кубка мира наши саночники показали результаты, которые Наталия Гарт в разговоре с «Известиями» назвала нормальными.

— После такого перерыва это, наверное, то, где мы объективно находимся, — добавила глава ФССР.

Если сравнить места с теми, что были в Кортине в конце ноября, то динамика у двух спортсменов положительная. Матвей Пересторонин был в Италии 29-м, а в Лейк-Плэсиде поднялся на 16-ю строчку, Павел Репилов с 25-го скакнул на 17-е место. И только Дарья Олесик показала в США результат на две позиции ниже: переместилась с 19-й на 21-ю. Но именно Дарья за два этапа набрала больше всех очков из россиян.

«Нужно делать всё возможное, чтобы наши попали на Олимпиаду-2026»
Президент Федерации санного спорта Наталия Гарт — о шансах на скорую отмену санкций и новом руководстве ОКР

Все три саночника после выступления на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде набрали требуемое количество квалификационных очков (26) для участия в Олимпиаде-2026, объясняла Гарт ТАСС.

— Если суммировать очки, заработанные нашими саночниками в Лейк-Плэсиде и на тестовых соревнованиях в Италии в конце ноября, то в активе Дарьи Олесик сейчас 42 очка, Павла Репилова — 40, Матвея Пересторонина — 37, — пояснила глава ФССР. — Тем не менее пока заявлять о том, что все эти спортсмены уже решили задачу отбора на Олимпиаду, до получения уведомления от Международной федерации санного спорта было бы преждевременно. Мы планируем направить соответствующий запрос в FIL.

Теперь в квалификационном календаре остаются два этапа после Нового года: в латвийской Сигулде (3–4 января) и немецком Винтерберге (10–11 января). На первый из них мы поехать не сможем, о чем сообщила СЭ Наталия Гарт.

— В Латвии очень жесткие правила по въезду. По туристической визе нельзя. Поэтому не получается участвовать из-за ограничений, которые установлены в Латвии для посещения страны россиянам. Надеюсь, выступим в Винтерберге. Сейчас очень тяжело загадывать. Мы живем в моменте. Делаем всё, чтобы ребята попали в Винтерберг, — уточнила глава ФССР.

Для отбора на Олимпиаду необходимо принять участие минимум в двух квалификационных этапах. Трое из россиян этот минимум выполнили. Теперь главное, чтобы международная федерация не придумала «новые и ранее неизвестные факты» и не лишила Олесик, Пересторонина и Репилова нейтрального статуса, а с ним и олимпийской путевки.

