«Нужно делать всё возможное, чтобы наши попали на Олимпиаду-2026»

Олимпийское собрание 13 декабря выбрало новое руководство Олимпийского комитета России (ОКР). Президентом организации на безальтернативной основе стал министр спорта РФ Михаил Дегтярев. На четыре года был избран и новый состав исполкома ОКР, место в котором среди прочих сохранила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт. В интервью «Известиям» она поделилась мнением об итогах выборов, заявила о необходимости выстраивать отношения с международными организациями, чтобы снять санкции с российских спортсменов и добиться их выступления на ближайших зимних Олимпийских играх 2026 года в итальянском Кортина-д’Ампеццо.

— Какие главные моменты выделите по итогам избрания нового руководства ОКР?

— Лично меня устроило всё, что происходило на олимпийском собрании, и то, как оно закончилось. Я услышала для себя основное — куда мы держим путь. А это путь на потепление отношений на международной арене.

Как нам сказал избранный президентом ОКР министр спорта Михаил Дегтярев, мы не должны закрываться от мирового спорта и обязаны делать всё, чтобы вернуть наших спортсменов на все международные соревнования. Считаю, что это мудрый подход. И что, несмотря ни на какие обиды, мы должны работать в этом направлении в интересах наших спортсменов, чтобы они вновь получили шанс проявлять себя на самых престижных соревнованиях в противостоянии с лучшими.

— Как вы оцените шансы в скором времени добиться выступления саночников на международных соревнованиях хотя бы в нейтральном статусе?

— Я очень надеюсь, что это произойдет. Но сейчас, как мне кажется, пока не надо об этом говорить. Потому что у нас скоро должен пройти очередной конгресс Международной федерации санного спорта (FIL), на котором будут приниматься решения по соответствующему вопросу. Трудно сказать, какими они будут, поэтому пока воздерживаюсь от подробных ответов на вопрос о шансах на скорое возвращение наших саночников.

— С руководством FIL как-то сохраняются отношения после отстранения россиян от соревнований?

— Мы поддерживаем отношения. Они, конечно, не такие близкие, как были раньше. Но надеюсь, что их все-таки удастся восстановить в полной мере, и это поможет нашим саночникам вернуться на международные соревнования.

— У вас есть понимание, в каких пропорциях члены конгресса FIL разделяются на тех, кто за вас, против или нейтрален?

— Мне кажется, тут больше важна общая линия. Если руководство Международной федерации санного спорта пойдет на сближение с нами, то шансы на скорое решение всех противоречий будут хорошие. Насколько это возможно в ближайшее время? Не знаю, пока затрудняюсь ответить на этот вопрос так.

В любом случае мы поддерживаем постоянный контакт с руководителями федерации в рамках официальных мероприятий — российская делегация посещает конгресс FIL, есть общение. Поэтому мы в курсе всех последних нововведений в санном спорте. Все дисциплины, которые вводятся в программу международных соревнований, мы сразу вводим и у себя. Например, эстафета-микст.

— То есть с нуля в нем выступать не придется?

— Да. Делаем всё, чтобы идти в ногу с FIL и чтобы наши спортсмены были максимально готовы к возвращению на международную арену, как только появится такая возможность. Но пока действуют санкции, действует отстранение от соревнований всех наших спортсменов, тренеров и функционеров. Надеюсь, что однажды это прекратиться.

— Другие федерации предлагали ведущим российским саночникам взять гражданство их стран и под их флагами выступать на международных соревнованиях?

— Нет, такого не было. По крайней мере, я не слышала о таких предложениях.

— До Олимпиады-2026 в Кортина-д’Ампеццо осталось чуть больше года. Верите, что у российских саночников есть шансы на нее попасть?

— Не люблю ничего прогнозировать. Нужно просто делать для этого всё возможное — для того чтобы попасть на Олимпиаду. А там посмотрим, к какому результату это приведёт, чего мы сможем добиться.