Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в ходе закрытой встречи с главой ФБР Кэшем Пателом попросил защиты от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу о коррупции, связанному с бизнесменом Тимуром Миндичем. Об этом 21 декабря пишет украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

По их словам, встреча Умерова и Патела была организована через турецкие каналы экс-главы минобороны и на ней также присутствовал замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад.

Источники утверждают, что на встрече говорили о желательном отсутствии со стороны ФБР экспертной, следственной или иной профессиональной помощи НАБУ в деле Миндича.

В статье отмечается, что, когда подробности встречи Миндича и Патела стали известны в администрации президента США Дональда Трампа, глава ФБР «был вызван на серьезный разговор».

НАБУ 10 ноября выявило схему отмывания денег в энергетическом секторе страны, с помощью которой прошло около $100 млн. Тогда обвинения предъявили семи лицам, в том числе Миндичу (его называют руководителем преступной схемы).

В Службе внешней разведки (СВР) РФ 18 декабря заявили, что для украинских лидеров конфликт давно превратился в инструмент безудержного воровства. Уточнялось, что диппредставительства западных стран в Киеве фиксируют нарастание негативных последствий для Украины коррупционного дела, в котором погрязла вся украинская верхушка.

Газета «Украинская правда» со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии (КМИС) сообщила, что около 59% украинцев считают президента Украины Владимира Зеленского ответственным за действия Миндича.

