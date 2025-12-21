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Затраты россиян на покупку 1 кв. м жилья в ипотеку оценили в 444 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Затраты россиян на покупку 1 кв. м жилья стоимостью 129,5 тыс. рублей, приобретенного в ипотеку на 20 лет по существующим рыночным ставкам, составляют почти 444 тыс. рублей. Об этом 21 декабря сообщили в федеральной компании «Этажи» «Известиям».

«В прошлом году, когда рыночная ставка по ипотеке находилась на уровне 28%, затраты на покупку 1 кв. м вторичного жилья, с учетом переплаты по процентам за 20 лет пользования кредитом при первоначальном взносе 20,1% и вовсе доходили до 596,9 тыс. рублей, притом что средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке в России на тот момент была 127,1 тыс. рублей. И это на обычные квартиры. Естественно, что такая переплата существенно охладила спрос на готовое жилье, который начал восстанавливаться лишь после летнего снижения ключевой ставки», — рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Сейчас, по ее словам, наиболее доступная ставка по рыночной ипотеке опустилась до 19,79%, в итоге переплата по процентам банку за ипотеку с тем же первоначальным взносом и сроком на 20 лет снизилась до 304% от суммы кредита, а при ставке 28,03% в прошлом году она составляла 463%.

«Для тех, кто оформлял ипотеку год назад по ставке 28,03% ее рефинансирование сейчас может снизить размер ежемесячных платежей на 28%, и это очень ощутимо», — отметила Решетникова.

Эксперты посчитали, сколько сейчас стоит 1 кв. м ипотечного вторичного жилья в крупнейших городах России с учетом средней его стоимости и переплаты по кредиту, оформленному на 20 лет с первоначальным взносом 20,1% и ставкой 19,79%.

В Москве затраты на покупку 1 кв. м готового жилья за 20 лет пользования такой ипотекой составят 876,1 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 560 тыс. рублей, в Казани — 463,9 тыс. рублей, в Нижнем Новгороде — 408 тыс. рублей, в Екатеринбурге — 331,7 тыс. рублей, в Краснодаре — 322,1 тыс. рублей, в Ростове-на-Дону и Новосибирске по 322 тыс. рублей, в Уфе — 319,4 тыс. рублей, в Красноярске — 313,3 тыс. рублей, в Самаре — 304,3 тыс. рублей, в Перми — 294,1 тыс. рублей, в Омске — 273,7 тыс. рублей, в Воронеже — 264,3 тыс. рублей, в Волгограде — 249,2 тыс. рублей и в Челябинске — 249,1 тыс. рублей.

«Чтобы снизить переплату, необходимо выбирать квартиру с максимальным дисконтом и с таким ежемесячным платежом, чтобы кредит можно было погасить досрочно за 7–10 лет. В этом случае переплата за пользование кредитом сокращается кратно. Например, при сроке семь лет она составит порядка 85% от взятой суммы. Плюс использовать рефинансирование при снижении ставки, что такое снижает переплату», — подытожила Решетникова.

Убавленная стоимость: средняя переплата по ипотеке за год снизилась на треть
Однако россиянам по-прежнему приходится покупать одну квартиру по цене четырёх

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря призвал молодые семьи брать ипотеку в регионах со сниженной ставкой. По его словам, Россия продолжит оказывать поддержку вопреки имеющейся на данный момент напряженности, связанной с необходимостью балансировки бюджета.

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