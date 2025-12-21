Умер советский и казахстанский актер Асанали Ашимов
Советский и казахстанский актер театра и кино, народный артист СССР Асанали Ашимов скончался на 89-м году жизни. Информацию о его смерти подтвердили в Министерстве культуры Казахстана.
«Асанали Ашимулы был человеком, внесшим неоценимый вклад в развитие национальной духовности, основав высшую профессиональную школу казахского театра и киноискусства», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В Минкультуры Казахстана отметили, что художественные образы артиста, его режиссерская и педагогическая деятельность занимают особое место «в истории домашнего искусства».
Актер родился 8 мая 1937 года в селе Жайылма. В его фильмографии — десятки ролей, среди которых — чекист Чадьяров в фильмах «Конец атамана» (1970) и «Транссибирский экспресс» (1977), а также Камал Айкенов в драме «Вкус хлеба» (1979).
