Депутат ГД назвала запас прочности залогом победы Петросян на чемпионате России

Депутат Роднина: Петросян выиграла чемпионат России за счет запаса прочности
Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева
Фигуристка Аделия Петросян выиграла чемпионат России благодаря запасу прочности. Об этом 21 декабря сообщила депутат Государственной думы (ГД) Ирина Роднина.

Роднина подчеркнула, что победа спортсменки не стала результатом конкуренции, а связана с ее стабильностью в короткой программе и хорошими подготовительными результатами.

«Выиграла чемпионат России за счет запаса прочности. Вопрос не в конкуренции, а в стабильности», — отметила она в беседе с Metaratings.ru.

Депутат также отметила, что в сезоне и в преддверии Олимпийских игр на Петросян лежит значительная нагрузка. Спортсменка поддерживает отличную физическую форму с сентября, что, по словам Родниной, является трудной задачей.

Прыжок в известность: Петросян одержала третью победу в сезоне
Олимпиец Гуменник едва не остался без подиума в Москве

Ранее в этот день сообщалось, что Петросян третий раз подряд заняла первое место на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Юбилейный». Чемпионка в женском одиночном катании набрала 235,95 балла по результатам короткой и произвольной программ. На втором месте — Алиса Двоеглазова с 227,40 балла, на третьем — Мария Захарова, набравшая 217,73 балла.

