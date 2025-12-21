Петросян выиграла чемпионат России по фигурному катанию третий раз подряд
Фигуристка Аделия Петросян третий раз подряд заняла первое место на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря 2025 года в спортивном комплексе «Юбилейный».
Чемпионка в женском одиночном катании набрала 235,95 балла по результатам короткой и произвольной программ. На втором месте Алиса Двоеглазова с 227,40 балла, на третьем — Мария Захарова, набравшая 217,73 балла.
Петросян стала четвертой фигуристкой в России, которой удалось выиграть три чемпионата страны подряд. В сентябре спортсменка прошла отбор на Олимпийские игры 2026 года.
«Для меня это (чемпионат России. — Ред.) как этап перед самым важным стартом лично для меня. Рада, что удалась короткая программа, произвольная программа всё равно уже более уверенная, хочется ее доработать и вернуть те элементы, которые были в прошлом сезоне», — приводит ее слова ТАСС.
В Санкт-Петербурге 20 декабря фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили на чемпионате России в парном катании. По итогам короткой и произвольной программ дуэт набрал 224,29 (77,42+146,87) балла. Второе место заняла пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, их результат составил 223,63 (79,03+144,60). Бронзовые медали завоевали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков с суммой 215,95 балла (70,02+145,93).
