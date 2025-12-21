Реклама
Прямой эфир
Мир
Ушаков назвал неконструктивными предложения Киева и ЕС по мирному плану США
Общество
Песков оценил предложение руки и сердца на прямой линии с Путиным
Мир
Умерла старейший русский скаут мира Лидия Герич в возрасте 105 лет
Мир
ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о создании зоны свободной торговли
Армия
Танкисты «Востока» разработали новую тактику прорыва обороны ВСУ в Донбассе
Мир
Мерца освистали в Магдебурге по прибытии на церемонию памяти 
Мир
Путин принял участие в церемонии вручения Международной премии имени Толстого
Мир
Захарова опровергла сообщения СМИ о якобы переговорах с Южной Кореей по КНДР
Общество
Состояние двух пострадавших при взрыве в Химках оценивается как тяжелое
Мир
Путин заявил об укреплении ЕАЭС в качестве центра многополярного мира
Общество
Губерниев назвал странной реакцию Галлямова на утренний звонок журналистки
Армия
ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК ВСУ и объектам энергетики
Мир
В МИД РФ назвали атаки Киева на суда в Черном море попыткой срыва переговоров
Мир
СМИ сообщили о закрытых консультациях РФ и Южной Кореи впервые за долгое время
Мир
Путин заявил о желании Индии активизировать процесс подготовки соглашения с ЕАЭС
Мир
В МИД Белоруссии заявили о контролируемой обстановке на границе с Литвой
Мир
WP назвала Рубио движущей силой наращивания военной мощи США против Венесуэлы

Петросян выиграла чемпионат России по фигурному катанию третий раз подряд

0
EN
Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Фигуристка Аделия Петросян третий раз подряд заняла первое место на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря 2025 года в спортивном комплексе «Юбилейный».

Чемпионка в женском одиночном катании набрала 235,95 балла по результатам короткой и произвольной программ. На втором месте Алиса Двоеглазова с 227,40 балла, на третьем — Мария Захарова, набравшая 217,73 балла.

Петросян стала четвертой фигуристкой в России, которой удалось выиграть три чемпионата страны подряд. В сентябре спортсменка прошла отбор на Олимпийские игры 2026 года.

«Для меня это (чемпионат России. — Ред.) как этап перед самым важным стартом лично для меня. Рада, что удалась короткая программа, произвольная программа всё равно уже более уверенная, хочется ее доработать и вернуть те элементы, которые были в прошлом сезоне», — приводит ее слова ТАСС.

Спортивные выходные с «Известиями»
Чемпионат России по фигурному катанию, возвращение россиян на этап Кубка мира по санному спорту и другие события

В Санкт-Петербурге 20 декабря фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили на чемпионате России в парном катании. По итогам короткой и произвольной программ дуэт набрал 224,29 (77,42+146,87) балла. Второе место заняла пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, их результат составил 223,63 (79,03+144,60). Бронзовые медали завоевали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков с суммой 215,95 балла (70,02+145,93).

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025