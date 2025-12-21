«Елка Победы» стартовала в музее на Поклонной горе

В Музее Победы провели новогодний квест под названием «Елка Победы», участие в котором приняли дети бойцов специальной военной операции (СВО). Посетители и организаторы праздника 21 декабря рассказали о своих впечатлениях.

В рамках квеста детям необходимо было пройти путь, связанный с историей Великой Отечественной войны (ВОВ), разгадать секретные шифры и ответить на вопросы по истории. В конце ребятам вручили подарки.

Главной задачей участников было спасти Снегурочку, которая оказалась в ловушке старой военной кинопленки. Для этого детям пришлось отправиться в прошлое, изучить события блокадного Ленинграда и других значимых моментов войны.

«Погрузиться в героическое прошлое помогает то, что новогодний квест проходит в диорамах, посвященных главным битвам Великой Отечественной. Это блокадный Ленинград, замерзшая Нева, орудия, маскировочные сетки, полное ощущение, что попал в 1941 год», — сообщила корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Интерактивная программа включала лазертаг, а маршрут квеста охватывал ключевые моменты войны — от сурового декабря 1941 года до победного мая 1945-го. Задания были разнообразными, подходящими как для подростков, так и для младших участников. В квесте активно использовались диорамы, посвященные битвам ВОВ, что создавало атмосферу полного погружения в историю.

Дети, чьи отцы сражаются в зоне СВО, получили приглашения на праздник в Москве, который для них стал не только увлекательным событием, но и возможностью узнать больше о героическом прошлом своей страны.

«Елка Победы» проводится ежегодно для детей участников спецоперации, ветеранов и сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. В этом году к празднику присоединились юные гости из 38 регионов России. Уточняется, что стать участником новогодней сказки «Елки Победы» можно до 9 января.

Начальник управления общественных проектов фонда Михаил Артамонов 20 декабря сообщил о старте в Музее Победы новогоднего проекта «Елка Победы». Его первыми участниками стали дети из семей подопечных государственного фонда «Защитники Отечества». По его словам, количество участников проекта каждый год увеличивается. В текущем году мероприятие посетит свыше 1 тыс. детей из 38 регионов государства.

