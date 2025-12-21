Илон Маск поддержал заявление Тулси Габбард о саботаже усилий Трампа по Украине
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск поддержал заявление директора национальной разведки США Тулси Габбард о том, что «глубинное государство» и подконтрольные ему СМИ пытаются саботировать мирные усилия американского президента Дональда Трампа по Украине. Об этом он написал в соцсети Х (бывш. Twitter).
Ранее Габбард заявила, что представители так называемого «глубинного государства» делают всё возможное, чтобы сорвать попытки мирного разрешения ситуации на Украине и вовлечь США в прямой конфликт с Россией.
«Совершенно верно», — подтвердил Маск утверждение Габбард.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 17 декабря указал на попытки Евросоюза (ЕС) подорвать усилия Трампа по урегулированию украинского кризиса, в том числе посягательства на российские замороженные активы. По его словам, ЕС в вопросе российских активов переступает «все мыслимые нормы и принципы», которые действовали в системе международных отношений.
Тогда же официальный представитель китайского МИДа Го Цзякунь сообщил, что власти КНР выступают против одностороннего решения ЕС использовать замороженные активы России. Он также отметил, что государствам необходимо вместе создавать благоприятные условия для продвижения мирных переговоров и политического решения конфликта на Украине.
