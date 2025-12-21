Реклама
Во Франции жандармы усилили охрану ферм с устрицами из-за краж перед Рождеством

BFMTV: во Франции усилили охрану ферм с устрицами из-за краж перед Рождеством
Фото: Global Look Press/Panoramic
Во Франции жандармы усилили охрану ферм с улитками и устрицами из-за краж перед Рождеством. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на представителя жандармерии подполковника Эрвана Койффара.

«Мы удваиваем бдительность, поскольку некоторые востребованные проекты оказались под угрозой», — приводит издание его слова 20 декабря.

Уточняется, что в преддверии Рождества во Франции начали похищать фуа-гра и утиные грудки, а также совершать кражи у устричных ферм. По данным телеканала, в ночь с 11 на 12 декабря в городе Бенассе у фермера украли 250 кг фуа-гра и утиных грудок, так как эти продукты особенно популярны во время праздников, особенно на юго-западе страны.

Как отметил Койффара, в рамках борьбы с кражами жандармерия осуществляет масштабное развертывание войск по всей территории и усиливает персонал за счет мобилизации резервистов. Кроме того, жандармы также бесплатно посещают фермы, осматривают объекты и предлагают производителям поднять ограждения или установить датчики движения в определенных местах.

Шкаф нараспашку: что воруют из спортивных раздевалок
Преступники охотятся за часами и наличными

Газета La Stampa 3 ноября сообщила, что в Италии раскрыли участников банды, которые в течение пяти лет воровали одежду со склада Versace. Отмечалось, что группировка состояла из восьми человек, которые совершали кражи с 2021 по 2025 год. По данным издания, расследование началось после того, как сотрудница бренда заметила на платформе Vinted толстовку Versace.

